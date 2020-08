ട്രംപ് ഭരണകൂടം ‘അടിച്ചമർത്തുന്നു’; നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ടിക് ടോക്

ന്യൂയോർക്ക്∙ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം അടിച്ചമർത്തുന്നതിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ടിക് ടോക്. ഫെഡറൽ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും കോർപറേറ്റ് ചാരവൃത്തി നടത്താനുമായി ടിക്ക് ടോക്കിനെ ചൈന ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം.



ടിക് ടോക്കിന്റെ ചൈനീസ് മാതൃ കമ്പനിയായ ബൈറ്റെഡൻസുമായി ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്താൻ അമേരിക്കക്കാർക്ക് 45 ദിവസത്തെ സമയം നൽകിക്കൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 6 ന് ട്രംപ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ടിക് ടോക് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ‘നിയമവാഴ്ച അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയേയും ഉപയോക്താക്കളേയും ന്യായമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്താൻ, ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു മാർഗമില്ല’– ടിക് ടോക്കിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

യുഎസിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന വാദത്തെ ടിക് ടോക് ആവർത്തിച്ച് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായാണ് ചൈന ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

English Summary: Tiktok To Challenge US Crackdown In Court