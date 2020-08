പുറത്താക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് അച്ചടക്ക നടപടി; പരിഹസിച്ച് ജോസ് കെ. മാണി

കോട്ടയം∙ സര്‍ക്കാരിനെതിരായ അവിശ്വാസത്തില്‍നിന്ന് ജോസ് വിഭാഗം വിട്ടുനില്‍ക്കരുതെന്ന് യുഡിഎഫ്. അച്ചടക്കലംഘനം നടത്തിയാല്‍ കടുത്ത നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്. വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത് സര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് തുല്യമെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു.

അതേസമയം, തന്നെ പുറത്താക്കിയിട്ട് എന്ത് അച്ചടക്ക നടപടിയെന്നു ജോസ് കെ. മാണി പ്രതികരിച്ചു. 38 വർഷം ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കൊപ്പം നിന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനത്തിനെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദവിക്കു വേണ്ടി പുറത്താക്കി. ഒരു പാർട്ടിയെ പുറത്താക്കിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

യുഡിഎഫിൽ തുടരാനാകില്ലെന്നും പുറത്താക്കിയെന്നും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ നിന്നും രാജ്യസഭ വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്നും ധനബില്ല് അവതരണത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വിട്ടുനില്‍ക്കരുതെന്ന യുഡിഎഫ് താക്കീത് എന്തിനാണെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും ജോസ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം ജോസ് വിഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും ശാസന എന്ന നിലയിലാണ് ജോസ് വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയതെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബെഹനാൻ അറിയിച്ചു.

English Summary : UDF warns Jose K Mani to participate in non- confidence motion