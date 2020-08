കോൺഗ്രസിനെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാനാകില്ല: ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസിനെ ഇനി ആർക്കും രക്ഷിക്കാനാകില്ലെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യജി ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബിജെപിയുമായി ചേരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇപ്പോൾ ഗുലാം നബി ആസാദിനെയും കപിൽ സിബലിനെയും പോലുള്ള നേതാക്കൾ മുഴുവൻ സമയ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും ബിജെപി ബന്ധം ആരോപിക്കുന്നു. ഒരാൾക്കും ഇത്തരമൊരു പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനാകില്ല – ചൗഹാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പാർട്ടി തന്നെ ഇല്ലാതാകുകയാണെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമാഭാരതി പറഞ്ഞു. ഗാന്ധി – നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുതന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യം അവസാനിച്ചു. ആര് ഏത് സ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നത് ഇനി ശരിക്കും ബാധിക്കും. കോൺഗ്രസ് ഗാന്ധിയിലേക്കു തിരികെ പോകണം. യഥാർഥ സ്വദേശി ഗാന്ധിയിലേക്ക്. വിദേശ ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഗാന്ധിയിലേക്ക് – ഉമ ഭാരതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോൺഗ്രസിന് മുഴുവൻ സമയ നേതൃത്വം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കത്തെഴുതിയ നേതാക്കള്‍ക്ക് ബിജെപി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രവർത്തകസമിതിയിൽ പറഞ്ഞെന്ന വാർത്തകളാണ് പാര്‍ട്ടിയിലെ പ്രശ്നം ഷളാക്കിയത്. എ.കെ.ആന്റണി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനി‌ടയിൽ ഇടപെട്ടാണ് രാഹുൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിനെതിരെ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെ പ്രശ്നം വഷളാകുകയായിരുന്നു.

