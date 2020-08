സോണിയ തുടരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാഹുലിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം: സിദ്ധരാമയ്യ

ബെംഗളൂരു∙ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സോണിയ ഗാന്ധി ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സിദ്ധരാമയ്യ. പൂർണ സമർപ്പണത്തോടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സോണിയയെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രാഹുലിനെ അവർ തന്നെ നിർബന്ധിപ്പിക്കണം.

കർണാടക പ്രതിപക്ഷ നേതാവുകൂടിയായ സിദ്ധരാമയ്യ, എഐസിസി പ്രസിഡന്റായി സോണിയ തുടരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി സോണിയയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിന്റെ പകർപ്പും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കോൺഗ്രസിന് പൂർണസമയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യക്ഷനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു കാട്ടി മുതിർന്ന 23 നേതാക്കൾ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു.

English Summary: Continue As Chief Or Convince Rahul Gandhi: Siddaramaiah To Sonia Gandhi