ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി സോണിയ ഗാന്ധി തുടരും; പുതിയ പ്രസിഡന്റ് 6 മാസത്തിനകം

ന്യൂഡൽഹി∙ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി സോണിയ ഗാന്ധി തന്നെ തുടരും. പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും വരെ സോണിയ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി തുടരണമെന്നു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് സമാപിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എഐസിസി വിളിച്ചുകൂട്ടി പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു സോണിയ നിർദേശിച്ചു.

ഏഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ട സംഭവബഹുലമായ യോഗത്തിനു ശേഷമാണു സോണിയയെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ കടിഞ്ഞാൺ ഏൽപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത്. ‘മുഴുവൻ സമയം ദൃശ്യമായ നേതൃത്വം’ പാർട്ടിക്കു വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 23 മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എഴുതിയ കത്ത് കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പിന്നാലെ താൻ പദവിയിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പകരമൊരാളെ കണ്ടെത്തണമെന്നും സോണിയയും നിലപാടെടുത്തു.

കത്തിനെച്ചൊല്ലിയും നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ചും യോഗത്തിലും പുറത്തും വലിയ ചർച്ചകളുയർന്നു. കത്ത് എഴുതിയവർ ബിജെപിയുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നവരാണെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ തർക്കത്തിന്റെ രൂക്ഷത വർധിപ്പിച്ചു. ബിജെപിയുമായി കൂട്ടുകൂടിയെന്നു തെളിയിച്ചാൽ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് രാജിവയ്ക്കാമെന്നു മുതിർന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് നിലപാടെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ഇതിനിടെ രാഹുലിന്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കപിൽ സിബലിന്റെ ട്വീറ്റ് പ്രശ്നം ആളിക്കത്തിച്ചു. പിന്നീട് രാഹുൽ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്തു. പാർട്ടിയിലെ ആരോടും താൻ മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്നു മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ സോണിയ പറഞ്ഞെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ‘എനിക്ക് വേദനയുണ്ട്, പക്ഷേ അവരെന്റെ സഹപ്രവർത്തകരാണ്, കഴിഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം’– സോണിയ പറഞ്ഞു.

