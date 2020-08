ന്യൂഡൽഹി ∙ പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ പൊതുവേദികളിലൂടെയോ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടെന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി (സിഡബ്ല്യുസി) യോഗം തീരുമാനിച്ചതായി എഐഎസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പാർട്ടി വേദികളിൽ മാത്രം ഉന്നയിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും സിഡബ്ല്യുസി അഭ്യർഥിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സിഡബ്ല്യുസി യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയെയും നേതൃത്വത്തെയും ഇകഴ്ത്താനോ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം, ബഹുസ്വരത, വൈവിധ്യം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായി വിനാശകരമായ ആക്രമണം നടക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ പോരാടുകയാണ് എല്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെയും നേതാക്കളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി വക്താവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാലയും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കടുത്തു.

കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി സോണിയ ഗാന്ധി തന്നെ തുടരുമെന്നു സിഡബ്ല്യുസി തീരുമാനിച്ചു. പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും വരെ സോണിയ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി തുടരണമെന്നു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് സമാപിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എഐസിസി വിളിച്ചുകൂട്ടി പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു സോണിയ നിർദേശിച്ചു. ഏഴു മണിക്കൂർ നീണ്ട സംഭവബഹുലമായ യോഗത്തിനു ശേഷമാണു സോണിയയെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ കടിഞ്ഞാൺ ഏൽപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത്.

English Summary: Congress Working Committee Briefing by KC Venugopal and Randeep Singh Surjewala at AICC HQ