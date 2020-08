മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജിക്കായി നിയമസഭയ്ക്കു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം; കെ.സുരേന്ദ്രൻ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദേശവിരുദ്ധർക്ക് താവളമൊരുക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കും വരെ ബിജെപി പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

നിയമസഭയ്ക്കു മുന്നിലെ ബിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽനിന്ന്

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള വികസനത്തിനെതിരായ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ഒ.രാജഗോപാൽ എംഎൽഎയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നത് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പ്രതിഷേധം ഒ.രാജഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജോർജ് കുര്യൻ, പി.സുധീർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.ടി.രമ, സെക്രട്ടറിമാരായ എസ്.സുരേഷ്, സി.ശിവൻകുട്ടി, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.വി.രാജേഷ് എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

നിയമസഭയ്ക്കു മുന്നിലെ ബിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽനിന്ന്. ചിത്രം: മനോജ് ചേമഞ്ചേരി

English Summary: BJP State Secretary K Surendran arrested for protesting in front of assembly over gold smuggling case