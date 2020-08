പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ മാപ്പു പറയില്ല; ‘തന്റെ മനസാക്ഷിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് തുല്യം’

ന്യൂഡൽഹി∙ സുപ്രീംകോടതിയെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും വിമർശിച്ച 2 ട്വീറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിമിനല്‍ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസില്‍ മാപ്പു പറയാൻ തയാറല്ലെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ. കോടതിക്കു മുന്നിൽ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് കപടമായി മാപ്പു പറയുന്നത് എന്റെ കണ്ണിൽ മനസാക്ഷിയെയും താൻ വളരെ ആദരവോടെ കാണുന്ന സ്ഥാപനത്തെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്ന് ഭൂഷൺ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

ട്വീറ്റ് ന്യായീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ പ്രശാന്ത് നടത്തിയ പ്രസ്താവന തിരുത്തുന്നോ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തിങ്കൾ വരെ സമയം നൽകിയിരുന്നു. ആലോചിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയാണെന്നും തിരുത്താൻ ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്നും പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. സമയം കൊണ്ടു കാര്യമില്ല; കോടതിയുടെ സമയം പാഴാക്കാമെന്നേയുള്ളുവെന്നും ഭൂഷൺ പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ, ആലോചിക്കാൻ സമയം നൽകുന്നുവെന്ന നിലപാടിൽ കോടതി ഉറച്ചുനിന്നു. ശിക്ഷ നൽകിയാൽത്തന്നെ, പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തീർപ്പാക്കിയശേഷമേ പ്രാബല്യത്തിലാക്കുകയുള്ളൂ. പ്രശാന്ത് ഭൂഷനെ ശിക്ഷിക്കരുതെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ കെ.െക.വേണുഗോപാൽ വാദിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Prashant Bhushan Won't Apologise: "Would Be Contempt Of My Conscience"