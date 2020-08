സുശാന്തിന്റേത് ആത്മഹത്യ?; ഡമ്മി പരീക്ഷണം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

മുംബൈ ∙ ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ വസതിയിൽ സിബിഐയുടെ ഡമ്മി പരീക്ഷണം. മുംബൈ ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സുശാന്തിന്റെ മരണ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഡമ്മി ഉപയോഗിച്ച് പുനരാവിഷ്കരിച്ചത്.

സുശാന്ത് സ്വയം തൂങ്ങി മരിച്ചതാണോ, മരണശേഷമോ അബോധാവസ്ഥയിലോ മറ്റൊരാൾ അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റിയതാണോ എന്നിവ അറിയാനായിരുന്നു ഡമ്മി പരീക്ഷണം.

ഡമ്മി പരീക്ഷണത്തിൽ പറയുന്നത്:

1. കിടക്കയ്ക്കും ഫാനിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്വയം തൂങ്ങാൻ കഴിയും.

2. സുശാന്ത് തൂങ്ങിമരിച്ചതാണെങ്കിലും മരിച്ചശേഷമോ അബോധാവസ്ഥയിലോ മറ്റാരെങ്കിലും തൂക്കിലേറ്റിയതാണെങ്കിലും ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും പരിശോധിച്ചാൽ അതു കണ്ടെത്താനാകും.

3. മുംബൈ പൊലീസിന്റെ ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ മരണസമയത്തെക്കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തതയില്ല. വ്യക്തതയുടെ അഭാവമാണ് ഊഹാപോഹങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചത്.

4. ഫാനും മെത്തയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 5 അടി 11 ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു. 5 അടി 10 ഇഞ്ചായിരുന്നു സുശാന്തിന്റെ ഉയരം. (തനിക്ക് 6 അടി ആണെന്ന് സുശാന്ത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു).

5. മെത്തയ്ക്കൊപ്പം കട്ടിലിന്റെ ഉയരം 1 അടി 9 ഇഞ്ച് ആണ്. മെത്തയുടെ ഉയരം 8 ഇഞ്ച്.

6. കട്ടിലിൽനിന്ന് ഫാനിന്റെ ഉയരം 9 അടി 3 ഇഞ്ച് ആണ്. 8 അടി 1 ഇഞ്ച് ഉയരത്തിൽ ചരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു സുശാന്തിന്റെ മൃതദേഹം.

7. ബാത്ത്‌റോബ് ബെൽറ്റും തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു.

8. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് 10 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വരെ മുൻപായിരുന്നു സുശാന്തിന്റെ മരണം. കൂപ്പർ ആശുപത്രിയിൽ രാത്രി 11.30 നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത്.

9. മുംബൈ പൊലീസിന് ലഭിച്ച ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, സുശാന്ത് ധരിച്ചിരുന്ന കുർത്തയ്ക്ക് 200 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാന്‍ കഴിയും. അതേ തുണിയുടെ നാരുകൾ നടന്റെ കഴുത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ നാരുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

ജൂൺ 14 നാണ് സുശാന്തിനെ മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആത്മഹത്യയാണെന്നായിരുന്നു കേസ് അന്വേഷിച്ച മുംബൈ പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ജൂലൈ 25 ന് സുശാന്തിന്റെ പിതാവ് കെ.കെ. സിങ് പട്നയിലെ രാജീവ് നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. സുശാന്തിന്റെ കാമുകിയും നടിയുമായ റിയ ചക്രവർത്തി സുശാന്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 15 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന് സിങ് പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു. റിയയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തു.

ബിഹാർ പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിനായി മുംബൈയിലെത്തി. അന്വേഷണ ചുമതല ബിഹാർ പൊലീസിൽനിന്ന് മുംബൈ പൊലീസിലേക്കു മാറ്റാൻ റിയ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള ബിഹാർ സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അന്വേഷണത്തിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം സിബിഐയ്ക്ക് നൽകി. സിബിഐയുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.



English Summary: Sushant Singh Rajput death case dummy test revelations: Is it possible to hang oneself from the fan?