ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ സ്ഫോടനം; സിറിയ ഇരുട്ടിലായി, ‘ഭീകര പ്രവർത്തന’മെന്ന് മന്ത്രി

ഡമാസ്‌കസ് ∙ സിറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ദമാസ്‌കസിന്റെ നഗരപ്രാന്തത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഗ്യാസ് പൈപ്പ്‌ലൈനിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തെതുടർന്നു രാജ്യമാകെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. മന്ത്രിമാരെ ഉദ്ധരിച്ച് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി സന ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തെക്കൻ സിറിയയിലെ മൂന്നു വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിലേക്കുള്ള ലൈനിലാണു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്നും ‘ഭീകര പ്രവർത്തനം’ ആയിരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ മന്ത്രി അലി ഖനേം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ തയാറായില്ല.

സിറിയയിലെ എണ്ണ, വാതക മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി അട്ടിമറികൾ പതിവാണെങ്കിലും ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുക്കാറില്ല. 9 വർഷത്തെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം നാലു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് രാജ്യത്ത് ഇല്ലാതാക്കിയത്. എണ്ണ, വാതക മേഖലകളെയും യുദ്ധം സാരമായി ബാധിച്ചു. വടക്കുകിഴക്കൻ ദമാസ്‌കസിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളായ അദ്രയ്ക്കും ഡുമൈറിനുമിടയിൽ ഞായറാഴ്ച അർധരാത്രിക്കു ശേഷമാണ് ‘അറബ് ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈനിൽ’ സ്‌ഫോടനം നടന്നതെന്നു വൈദ്യുതി മന്ത്രി സുഹൈർ ഖാർബോട്‌ലി പറഞ്ഞു. ആറാം തവണയാണ് ഈ പൈപ്പ് ലൈനിനുനേരെ ആക്രമണം നടക്കുന്നത്.

പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണെന്നും ഉടൻ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മധ്യ സിറിയയിൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മൂന്ന് എണ്ണ, വാതക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഹോംസ് നഗരത്തിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു ഇതിലൊരു ആക്രമണം. ജനുവരിയിൽ സിറിയയുടെ തീരത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ബോംബുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച്, പെട്രോളിയം റിഫൈനറിയിലേക്ക് എണ്ണ പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നശിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Syria faces blackout as electricity cut grips nation after gas pipeline explosion in Damascus