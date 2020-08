കോവിഡിന് പ്ലാസ്മ തെറപ്പി; ചികിത്സയ്ക്ക് യുഎസിൽ അടിയന്തര അനുമതി

വാഷിങ്ടൻ∙ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് പ്ലാസ്മ തെറപ്പിക്ക് അടിയന്തര അനുമതി നൽകി യുഎസ്. കോവിഡ് മുക്തരായവരുടെ പ്ലാസ്മ, രോഗികള്‍ക്ക് നൽകുന്നതിന് യുഎസ് ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് (എഫ്‍ഡിഎ) ഞായറാഴ്ച അനുമതി നൽകിയത്. കോവിഡ് ഭേദമായവരുടെ പ്ലാസ്മയിലുള്ള ആന്റിബോഡി രോഗത്തെ വേഗത്തിൽ നേരിടാനും രോഗി ഗുരുതരനിലയിലാകുന്നത് തടയാനും സാധിക്കും. എങ്കിലും ഇതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും തർക്കും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് യുഎസിൽ ഇതുവരെ 1,80,604 പേരാണ് മരിച്ചത്. നവംബറിൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ രാജ്യത്ത് കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടേണ്ടത് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് നിർണായകമാണ്. പ്ലാസ്മ തെറപ്പി കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വൻ മുന്നേറ്റമാകുമെന്ന് ട്രംപ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ട്രംപ് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതകൾ വർധിച്ചതോടെ കോവിഡ് വാക്സീനും ചികിത്സയ്ക്കും അനുമതി നൽകുന്നതിൽ എഫ്‍ഡിഎ മനപ്പൂർവം കാലതാമസം വരുത്തുകയാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ആരോപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്ലാസ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് അടിയന്തര അനുമതി നൽകിയത്. എന്നാൽ കോവിഡിനുള്ള പ്രധാന ചികിത്സാ മാനദണ്ഡമായി പ്ലാസ്മ തെറപ്പിയെ കണക്കാക്കരുതെന്ന് ഇതിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കത്തിൽ എഫ്ഡി‌എയുടെ മുഖ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡെനിസ് ഹിന്റൻ വ്യക്തമാക്കി.

