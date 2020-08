ആത്മപരിശോധനയില്ല: മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം രാഹുൽ ബ്രിഗേഡ്?

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ തങ്ങളോട് ആലോചിക്കാതെ നേതൃത്വം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് അടുപ്പം പുലർത്തുന്നവർക്കു പദവികൾ ലഭിക്കുന്നതുമാണ് സോണിയ ഗാന്ധിക്കു കത്തെഴുതാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. പല മുതിർന്ന നേതാക്കള്‍ക്കും ഗാന്ധി കുടുംബത്തോടു നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അനുവാദം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും വിമർശനമുയരുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന് സജീവമായൊരു നേതൃത്വം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി 23 മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കഴുതിയ കത്ത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അലകളുണ്ടാക്കുകയാണ്.

‘സോണിയ, രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക എന്നിവരാണ് പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നത്. മൂന്നുവർഷമായി മറ്റാരോടും ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, ദേശീയ വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാല എന്നിവർക്കു മാത്രമാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ചെവികൊടുക്കുന്നത്.’ – മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഉദ്ധരിച്ച് ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2024 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപായി പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകാനാണ് ഈ കത്തെന്ന് നേതാക്കൾ പറയുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പരാജയം നേരിട്ടിട്ട് 15 മാസം കഴിഞ്ഞു. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഇനിയെങ്കിലും കൃത്യമായ വഴി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാകില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം.

‘(നേതൃത്വം) ഒരു ആത്മപരിശോധനയും നടത്തുന്നില്ല. സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയല്ല, ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. പ്രസിഡന്റിനോടും മുൻ പ്രസിഡന്റിനോടും നന്ദിയുണ്ട്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റുനിന്ന്, രാജ്യമാണ് പ്രധാനമെന്നു പറയണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം’ – കത്തിൽ ഒപ്പു വച്ച ഒരു രാജ്യസഭാംഗം ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

ആക്കം കൂട്ടി ഗൽവാൻ സംഘർഷവും

ല‍ഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം നടത്തിയ കടന്നുകയറ്റവും അതിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ സംഭവങ്ങളും കത്തിനു പ്രേരണയായെന്നു സൂചനയുണ്ട്. 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചതിനത്തുടർന്ന് സർക്കാർ വിളിച്ച സർവകക്ഷിയോഗത്തിൽ പ്രധാന വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയായിരുന്നു. രഹസ്യാന്വേഷണ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും സോണിയ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ ഇതുപോലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിദേശ നയ വിഷയത്തിൽ നിലപാടു പ്രഖ്യാപിക്കുംമുമ്പ്, പാർട്ടിയിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും കത്ത് എഴുതിയ നേതാക്കൾ പറയുന്നു. അഭിപ്രായഐക്യം രൂപീകരിച്ചു വേണം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാടെടുക്കാൻ. നിലവിൽ കോൺഗ്രസിൽ വിദേശകാര്യ വിഷയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർ ശശി തരൂരും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആനന്ദ് ശർമയുമാണ്. ഇരുവരും കത്തിൽ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ലക്ഷ്യം രാഹുൽ ബ്രിഗേഡ്?

പ്രിയങ്കയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും (ഫയൽ ചിത്രം)

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവോടെ കോൺഗ്രസിലെ തലമുതിർന്ന പല നേതാക്കളുടെയും പ്രതാപത്തിനു മങ്ങലേറ്റിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, രാഹുൽ ബ്രിഗേഡ് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന, രാഹുലിന്റെ വിശ്വസ്തസംഘത്തെയാണ് കത്തിൽ ഒപ്പു വച്ചവർ ഉന്നംവയ്ക്കുന്നെന്ന് ആരോപണമുയർന്നു. എന്നാൽ നേതാക്കൾ ഇതു തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. ‘രാഹുലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ കുട്ടികളാണ്. നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി ബോർഡില്ല. പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്കടക്കം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ആളുകളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നത്’ – ഇവർ ചോദിക്കുന്നു.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കൂടി പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയും മുതിർന്ന േനതാക്കളെ ഒതുക്കുന്നതിൽ മൗനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഇവർ അസ്വസ്ഥരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. രാഹുൽ ബ്രിഗേഡിലുള്ളവർ ഇത്തരം നേതാക്കളെ മനപ്പൂർവം ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന അഭിപ്രായം പല മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും മുൻപുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സോണിയ ഗാന്ധി പുലർത്തുന്ന മൗനവും നേതാക്കളിൽ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ രാഹുലും പ്രിയങ്കയും വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, യുപിഎ സർക്കാരാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിനു കാരണമെന്ന് രാഹുലിന്റെ അടുപ്പക്കാരനായ രാജീവ് സാത്തവ് രാജ്യസഭാ എംപിമാരുടെ യോഗത്തിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽത്തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു.

ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബിജെപിയിലേക്കു പോകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിലും അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി ലോക്സഭാ നേതാവായതിലും അടുത്തിടെ അജയ് മാക്കനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാക്കിയതിലും പലർക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട്. ‘ഒരാളെ നിയമിക്കുന്നതിന്റെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഇതു മാക്കനെയോ ചൗധരിയെയോ ആക്കിയതിലുള്ള അമർഷമല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നതിലാണ് വിഷമം’– മുതിർന്ന നേതാക്കളിലൊരാൾ ദേശീയമാധ്യമത്തോടു വെളിപ്പെടുത്തി.

രാജ്യസഭയിലെത്തിയ ഖർഗെയും ‘പ്രശ്നം’

മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ (ഫയൽ ചിത്രം)

സ്ഥാനമോഹികളായ ചിലരുടെ താൽപര്യങ്ങളാണ് കത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ വിശ്വസ്തരായ നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്. രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ കാലാവധി അടുത്ത ഫെബ്രുവരി 15ന് അവസാനിക്കും. എന്നാൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് വലിയ ജനപിന്തുണയില്ലാത്ത ആസാദ് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമോ എന്നതിൽ ഇപ്പോഴും ഉറപ്പൊന്നുമില്ല.

ഇതിനിടയിൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയും രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ ദീർഘകാല വിശ്വസ്തൻ കൂടിയായ ഖർഗെയോട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും താൽപര്യമാണെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനാൽത്തന്നെ ആസാദിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഖർഗെയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്.

രാജ്യസഭയിലെ ഉപ നേതാവായ ആനന്ദ് ശർമയ്ക്കും ഖർഗെയുടെ വരവ് ഭീഷണിയാണെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ആസാദിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ‘പ്രമോഷൻ’ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആനന്ദ് ശർമയ്ക്കു ഖർഗെയുടെ വരവ് വിലങ്ങുതടിയായേക്കാം.

അഞ്ച് മാസമായി കത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിൽ

ഗുലാം നബി ആസാദ് (ഫയല്‍ ചിത്രം)

നാലു പ്രധാന നേതാക്കൻമാരാണ് കത്ത് തയാറാക്കിയതെന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ അതിൽ ഒപ്പിടുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിവരം. പലതവണത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കും ടെലിഫോണിലടക്കമുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ശേഷമാണ് കത്ത് തയാറാക്കിയത്. അഞ്ചു മാസമായി കത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലായിരുന്നു ഇവരെന്നും കൂടുതൽ നേതാക്കന്മാരോട് ഇവർ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിവരം.

കത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചെങ്കിലും പാർട്ടി എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർക്കിടയിൽത്തന്നെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. പാർട്ടിയിൽ മികച്ച സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കി രാഹുൽ തന്നെ നേതൃസ്ഥാനത്തു തിരികെ വരണമെന്നും മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാകുന്ന മറ്റൊരാൾ പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവർ ഇവരിലുണ്ട്. പാർട്ടിയിലെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തണമെന്നതാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ഒരു നിർണായക സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ ഇവർക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചേക്കാമെന്നാണ് സൂചന.



