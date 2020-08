‘ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് കൂടുതൽ 5– 17 പ്രായക്കാരിൽ; വൈറസ് പകർച്ച വീട്ടിൽനിന്നും’

ന്യൂഡ‍ൽഹി ∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതിൽ ‌ഏറ്റവും മുന്നിൽ അഞ്ചിനും 17നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് സെറോളജിക്കല്‍ സർവേയിലെ (സിറോ സർവേ) കണ്ടെത്തൽ. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതൽ ഏഴു വരെ നടത്തിയ സർവേയിൽ ഡൽഹിയിലെ 29.1 ശതമാനം പേരിലും സാർസ് കോവ്–2ന് എതിരായ ആന്റിബോഡി രൂപപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമായി.

വ്യത്യസ്ത പ്രായങ്ങളിലുള്ള നാലു ഗ്രൂപ്പുകളിലെ 15,000 പേരിലായിരുന്നു സർവേ. ഇതിൽ 25 ശതമാനം പേര്‍ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരായിരുന്നു. 50 ശതമാനം പേർ 18നും 50നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ. ബാക്കിയുള്ളവർ 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവര്‍. അഞ്ച് മുതൽ 17 വയസ്സു വരെയുള്ളവരിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തോത് 34.7 ശതമാനമാണ്. 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ 31.2 ശതമാനം പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

18നും 50നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ 28.5 ശതമാനം പേരുടെയും ശരീരത്തിൽ വൈറസിനെതിരായ ആന്റിബോ‍ഡ‍ികൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 21 വരെ രാജ്യത്ത് രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ 61.31 ശതമാനം പേരും 21നും 50നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരാണെന്നാണു ഐസിഎംആർ കണ്ടെത്തല്‍. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരില്‍നിന്നാണു കുട്ടികളിലേക്കു വൈറസ് എത്തുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തലുണ്ട്.

കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും വീടുകള്‍ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിര്‍ത്തുന്നതു ബുദ്ധിമു‍ട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്നു ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ഡോ. മഹേഷ് വർമ പ്രതികരിച്ചു. സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ പുറത്തേക്കു പോകും. മറ്റേതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെയും രോഗം വരാം. ഇതൊരു പ്രവചനം മാത്രമാണ്. കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും മഹേഷ് വർമ വ്യക്തമാക്കി.

