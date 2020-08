ഐപിഎസ് വിട്ട അണ്ണാമലൈ രാഷട്രീയത്തിലേക്ക്; കർണാടകയുടെ ‘സിങ്കം’ ഇനി ബിജെപിയിൽ

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയുടെ ‘സിങ്ക’മെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ. അണ്ണാമലൈ ബിജെപിയിലേക്ക്. ‘നീതിമാൻ’, ‘ധീരൻ’, ‘സത്യസന്ധൻ’ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അണ്ണാമലൈ ഐപിഎസിൽനിന്ന് 2019 മേയിൽ രാജിവച്ചത് വൻ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. ഉഡുപ്പി, ചിക്കമംഗളൂരു ജില്ലകളുടെ എസ്പി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയതിൽ ജനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ദേശീയതാ വികാരവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടുള്ള മതിപ്പും അണ്ണാമലൈ പലതവണ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാജി വച്ചപ്പോൾത്തന്നെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അന്ന് അതിൽ തീരുമാനമെടുത്തില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടിയുമായും ആലോചനകളും നടത്തിയില്ല. ആർഎസ്എസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം അന്നു ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘ബിജെപിയെക്കുറിച്ച് തമിഴ്​നാട്ടിൽ ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഹൃദയത്തിൽ ഞാനൊരു ദേശീയവാദിയാണ്. സ്വജനതാല്‍പര്യം കാണിക്കാത്ത ഒരു പാർട്ടി ബിജെപി മാത്രമാണ്. പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കും’ – അദ്ദേഹം ദേശീയമാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. കർണാടക കേ‍ഡർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: Former IPS Annamalai, Singham of Karnataka, takes the political plunge, will join BJP today