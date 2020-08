റഷ്യൻ വാക്സീനു വേണ്ടി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ റഷ്യൻ വാക്സീനു വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ചില കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമായതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം മൂന്ന് വാക്സീനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണത്തിന് സജ്ജമായതായി ഐസിഎംആർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രഫസർ. ബൽറാം ഭാർഗവ അറിയിച്ചു.



സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വാക്സീൻ രണ്ട്, മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. ഭാരത് ബയോടെക്, സൈഡസ് കാഡില്ല എന്നിവയുടെ വാക്സീനുകൾ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണവും പൂർത്തിയാക്കി. കോവിഡ് ബാധിച്ച ആൾക്കു വീണ്ടും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത അപൂർവമാണെന്നും ഐസിഎംആർ അറിയിച്ചു. രോഗിയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി അനുസരിച്ചാകും വീണ്ടും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത. രണ്ടാം ദേശീയ സിറോ സർവേ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ ആഴ്ച പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നും ഐസിഎംആർ അറിയിച്ചു.



