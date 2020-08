പദവിയല്ല, രാജ്യമാണ് പ്രധാനം: പ്രവർത്തകസമിതി യോഗത്തിനുശേഷം കപിൽ സിബൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസിൽ അലകൾ സൃഷ്ടിച്ച കത്തുവിവാദത്തിനു പിന്നാലെ, ‘ഒരു പദവിയല്ല, എന്റെ രാജ്യമാണു പ്രധാനം’ എന്ന വിശദീകരണവുമായി മുതിർന്ന നേതാവ് കപിൽ സിബൽ. കോൺഗ്രസിനു പൂർണ സമയ പ്രസിഡന്റിനെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കു നൽകിയ കത്തിൽ ഒപ്പിട്ട 23 നേതാക്കളിൽ സിബലും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്നു രാവിലെ ട്വിറ്ററിലാണ് സിബലിന്റെ ഒറ്റവരി വിശദീകരണം.

തിങ്കളാഴ്ച പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിനിടെ, നേതാക്കന്മാരുടെ കത്ത് ബിജെപിയെ സഹായിച്ചെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതായി മാധ്യമറിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എ.കെ. ആന്റണി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇടപെട്ടാണ് രാഹുൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഇതിനു പിന്നാലെ രാഹുലിന്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് കപിൽ സിബൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിലെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സിബൽ പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ വിജയിച്ച കാര്യവും മണിപ്പുരിൽ ബിജെപി സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കിയ കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ, കത്തയച്ച നേതാക്കൾ ബിജെപിയെ സഹായിച്ചെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് രാഹുൽ സിബലിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു വിശദീകരിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ, തന്റെ ട്വീറ്റ് പിന്‍വലിക്കുകയാണെന്ന് സിബൽ ട്വിറ്ററിൽത്തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് സിബലിന്റെ പുതിയ ട്വീറ്റ്.



English Summary: It is not about a post, but about country which matters most, says Kapil Sibal after CWC meet