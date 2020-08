നീറ്റ് 2020, ജെഇഇ പരീക്ഷകൾക്കു മാറ്റമില്ല; സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ നടക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ നീറ്റ് 2020, ജെഇഇ പരീക്ഷകൾക്കു മാറ്റമില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി. പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബറിൽ തീരുമാനിച്ചത് പോലെ തന്നെ നടക്കുമെന്ന് നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ജെഇഇ (മെയിൻ) സെപ്റ്റംബർ 1–6, നീറ്റ് (യുജി) സെപ്റ്റംബർ 13നും നടക്കും.



ജെഇഇ (മെയിൻ) പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുവദിച്ചിരുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്നും നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. പരീക്ഷകൾക്കായി എത്തുന്നവർ ആദ്യ ചോയ്സായി നൽകിയ ഇടത്തുതന്നെ 99 ശതമാനം പേർക്കും കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു.



English Summary: JEE, NEET 2020 exams to take place as scheduled in Sept, confirms NTA amid postponement requests