ജെഇഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ഗ്രെറ്റ; മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കി എൻടിഎ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് മഹാമാരി, പ്രളയ ദുരിത സാഹചര്യം എന്നിവ നിലനിൽക്കെ സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജെഇഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രെറ്റ ട്യുൻബർഗ്. ഈ സമയം പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് വിദ്യാർഥികളോടു കാണിക്കുന്ന അന്യായമാണെന്നു ഗ്രെറ്റ ട്വിറ്ററിൽ‌ കുറിച്ചു. #PostponeJEE_NEETinCOVID എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലാണ് ട്വീറ്റ്. ഗ്രെറ്റയുടെ നിലപാടിനെ നിരവധിപ്പേർ അനുകൂലിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അസം, ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത്, ഛത്തിസ്ഗഡ്, കേരളം, കർണാടക, ഒഡീഷ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നാണ് പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത്. പാർട്ടി വ്യത്യാസമില്ലാതെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇതിനെ പിന്താങ്ങുന്നുമുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്കു നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടവ എന്തൊക്കെയെന്നു നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) മാർഗനിർദേശങ്ങളിറക്കി. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ നിർദേശങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലുണ്ടാകും.

പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ

∙ മാസ്കും ഗ്ലൗസും ധരിച്ചിരിക്കണം. ഹാളിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പുതിയ മൂന്നു ലെയർ മാസ്ക് നൽകും. അപ്പോൾ പഴയ മാസ്ക് കളയണം.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

∙ സ്വന്തമായി വെള്ളവും സാനിറ്റൈസറും കൊണ്ടുവരണം

∙ പരീക്ഷ എഴുതാനായി ക്ലാസ് മുറികളിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തെർമൽ സ്കാൻ നടത്തും. താപനില 99.4 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിനു മുകളിലാണെങ്കിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസലേഷൻ മുറികളിൽ ഇരുത്തിയാകും എഴുതിക്കുക.

∙ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഓരോ വിദ്യാർഥിയും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കണം.

∙ കോവിഡ് ഇല്ല, ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ആൾക്കാരുമായി അടുത്തിടപഴകിയിട്ടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം.

ലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിലും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽനിന്നു വരുന്ന വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷയെഴുതാൻ അനുവദിക്കുമോ എന്നും കോവി‍ഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ആളുമായി അടുത്തിടെ സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അനുവദിക്കുമോ എന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല. പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ എൻടിഎ കുറച്ചുദിവസം മുൻപ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ജെഇഇ പരീക്ഷയ്ക്ക് 8.6 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്, നീറ്റിന് 15 ലക്ഷത്തോളം പേരും.

