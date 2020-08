ദേശീയോത്സവ കാലത്ത് 80 ലക്ഷത്തിലധികം പതിനൊന്നിന ഭക്ഷ്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് എല്ലാ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു പ്രദേശം കേരളമായിരിക്കും. പരമ്പരാഗതമായി ശക്തമായ പൊതുവിതരണ ശൃംഖലയുടെ ശക്തി കൂടിയാണ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്തുപോലും മരണനിരക്ക് ഏറ്റവും താഴ്ന്നു നില്‍ക്കാന്‍ കേരളത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. കോവിഡിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് 2000 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകളാണ് സിവില്‍ സപ്ലൈസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സംഭരിച്ച് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളാല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍സ് തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ സപ്ലൈകോ സ്ഥാപനങ്ങളും റേഷന്‍ കടകളും മറ്റും അവശ്യ സര്‍വീസായി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതൊക്കെയായാലും ഇത്ര വലിയ ഒരു വിതരണ യജ്ഞത്തില്‍ പാകപ്പിഴകള്‍ കടന്നു വരാം. പതിനഞ്ചു വര്‍ഷം മുന്‍പ് രൂപീകരിച്ച പോളിസി സര്‍ക്കുലറുകളിലൂടെയാണ് സപ്ലൈകോ വാങ്ങല്‍ പ്രക്രിയ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ആറാഴ്ചകൊണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങള്‍ സംഭരിച്ച് 15,000 വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എല്ലാ ഗുണനിലവാര - പരിസ്ഥിതി ഗതാഗത ചട്ടങ്ങളും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡവും പാലിച്ച് ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് ഒരു ഭഗീരഥപ്രയത്‌നമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് സമയത്ത് എത്താന്‍ പോലും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് തടസ്സമുള്ളപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതും. ഗുണനിലവാര - അളവ് പോരായ്മകള്‍ പറയുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഒപ്പം ജീവനക്കാരുടെ പരിശ്രമവും നമ്മള്‍ കാണണം.

പക്ഷേ ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയും ബിംബ മൂല്യവും മനസ്സിലാക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ 500 രൂപയോളം വിലവരുന്ന കിറ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എല്ലാ ചട്ടവും പാലിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ഭേദമാണ് എല്ലാ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും 500 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ അഥവാ ഓണ വൗച്ചര്‍ എന്നു തോന്നുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം പലതാണ്. ഒന്നാമത്, ചെറിയ ഒരു സമയത്ത് ഇത്ര വലിയ അളവില്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങി വികേന്ദ്രീകരിച്ച് പായ്ക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയധികം തോതില്‍ വിതരണം നടത്തേണ്ടതില്ല.

1500 സപ്ലൈകോ മാര്‍ട്ടുകളിലുള്ള എല്ലാ ഇനങ്ങളും ഓണത്തിന് ഉപഭോക്താക്കള്‍ സാധാരണ കൂടുതല്‍ വാങ്ങുന്ന ഇനങ്ങളും വൗച്ചറില്‍ വാങ്ങാന്‍ ക്രമീകരണം നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. ചിങ്ങം ഒന്നിന് 500 രൂപ ക്യാഷ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ എല്ലാ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും നല്‍കാവുന്നതാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ക്രമീകരണത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഇനങ്ങള്‍ സ്വകാര്യ ശൃംഖലയില്‍നിന്നു കാര്‍ഡുടമകള്‍ വാങ്ങട്ടെ.

രണ്ടാമതായി, ഇങ്ങനെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഇനങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്രകാരം കാര്‍ഡുടമയ്ക്ക് വാങ്ങാനാവും. എന്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെന്‍ഡര്‍ ഓഫറില്‍ കിട്ടിയ ഇനം മാത്രം എല്ലാവരിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കണം? ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിറ്റഴിയുന്ന ഇനങ്ങള്‍ വില്‍പനശൃംഖലയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ലഭ്യമാക്കുക. ഇങ്ങനെ വാങ്ങല്‍ നടത്തേണ്ട കടയും ഇനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാര്‍ഡുടമയ്ക്കു വിട്ടുകൊടുത്താല്‍ത്തന്നെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തീരും. റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകള്‍ നല്‍കുന്ന രണ്ടാം നിര വിപണികളും ഉയരും. കാര്‍ഡുടമകള്‍ വനിതകളായതിനാല്‍ ദുര്‍ച്ചെലവും കുറയും.

മൂന്നാമത്, സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് അവരുടെ കിറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറായി സാമ്പത്തികശേഷി കുറഞ്ഞവർക്കു നല്‍കാനുള്ള ക്രമീകരണവും ചെയ്യാം. ഓണ്‍ലൈന്‍/ആപ്പ് മുഖേന കിറ്റുകള്‍ ഇഷ്ട ഇനങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ലഭ്യമാക്കാന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കു ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യം നല്‍കിയാല്‍ മികച്ച ഒരു ഓണസമ്മാനം ഇലക്ട്രോണിക് ഡെബിറ്റായും അക്കൗണ്ടില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ക്യാഷ് വൗച്ചറായും എളുപ്പം നല്‍കാനാകും. ഇത്തരത്തില്‍ 80 ലക്ഷം കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് ചോര്‍ച്ചയും പരാതിയും ഇല്ലാതെ ഉപഭോക്തൃ സ്വാതന്ത്ര്യം പരമാവധി വർധിപ്പിക്കുന്ന വിതരണ മികവു മാതൃകയാണ് ഇനി വേണ്ടത്. പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ക്യാഷ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല.

(അഭിപ്രായം വ്യക്തിപരം)

English Summary : Onam kit needs to be samarter, opinion