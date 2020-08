പ്രചാരം കുറഞ്ഞു, ഓർഡറൊന്നും വന്നില്ല; ഒറ്റ 2000 രൂപ നോട്ട് അച്ചടിച്ചില്ല: ആർബിഐ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇക്കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചില്ലെന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ). രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് അച്ചടിക്കാനുള്ള ഓർഡറുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാലാണിത്. 200 രൂപ നോട്ടിന്റെ പ്രചാരണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. 2016–17 വർഷത്തിൽ 50 ശതമാനവും 2019–20 വർഷത്തിൽ 22 ശതമാനവുമാണ് പ്രചാരം കുറഞ്ഞത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ ആർബിഐയുടെ 2019–20 കാലയളവിലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്.

ആർബിഐ 2000 നോട്ടിന്റെ പ്രചാരണം നിർത്തുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. 2016 നവംബർ എട്ടിന് കേന്ദ്ര സർക്കാര്‍ 500, 1000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് 2000ത്തിന്റെ കറൻസി പുറത്തിറക്കിയത്. തുടർന്ന് 2017–18 വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിന്റെ 3.36 ബില്യൻ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കി. തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം ഇത് 3.29 ബില്യനായി. 2019–20ൽ 2.73 ബില്യനായി കുറയുകയും ചെയ്തു. രണ്ടായിരത്തിന്റെ പ്രചാരം കുറഞ്ഞതിനൊപ്പം അച്ചടിയിലും കുറവു വന്നു.

2016–17ൽ 3.5 ബില്യൻ അച്ചടിച്ചിരുന്നു. 2017–18 ആയതോടെ 151 മില്യനായി. 2018–19ൽ 47 മില്യനായും എണ്ണം കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ 2019–2020 സാമ്പത്തിക വർഷമായതോടെ ഒരു നോട്ടു പോലും അച്ചടിക്കേണ്ടതായി വന്നില്ല. ഇതിനിടെ 500, 200 രൂപ നോട്ടുകളുടെ പ്രചാരം വർധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മൊത്തം നോട്ടുകളുടെ പ്രചാരത്തിൽ മുൻവർഷത്തേക്കാളും 23.3 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായി. കോവിഡ് മൂലം ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമാണ് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

