ഏലൂർ (കൊച്ചി) ∙ പതിനാലുകാരിയെ സംഘമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പീഡനവിവരം പുറത്തായത് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ കൗൺസലിങ്ങിനിടെ. എട്ടാംക്ലാസുകാരിയുടെ തുറന്നു പറച്ചിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തതും. കേസിൽ യുപി സ്വദേശികളായ 3 പേരെ എസിപി കെ. ലാൽജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.



യുപി റാംപുർ സിറ്റി സ്വദേശികളായ ഹനീഫ് (28), ഫർഹാദ് ഖാൻ (29), ഹാനുപുര 1 സ്വദേശി ഷാഹിദ് (24) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസിലെ ബാക്കി 3 പ്രതികളും അതിഥിത്തൊഴിലാളികളാണ്. അതിഥിത്തൊഴിലാളിയുടെ മകളാണു പീഡനത്തിന് ഇരയായതും. പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണു കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നാടുവിട്ട പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ യുപി പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടി.



അറസ്റ്റിലായ ഹനീഫ്, ഫർഹാദ് ഖാൻ, ഷാഹിദ്

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മഞ്ഞുമ്മൽ, കുന്നുംപുറം, ഇടപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലായി പലതവണകളായി കൂട്ടമാനഭംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതായാണു കേസ്. ബന്ധുക്കൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഏലൂർ ഇൻസ്പെക്ടർ മനോജ്, എസ്ഐ സുദർശൻ ബാബു, എഎസ്ഐമാരായ സലിം, സുനിൽകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണു പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



English Summary: Three UP natives held for rape of 14-year-old