സഹോദരിയെ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് പ്രസവം; കുഞ്ഞിനെ കൊന്നത് അമ്മ: കള്ളം പൊളിഞ്ഞു

കട്ടപ്പന∙ ഇടുക്കിയിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയായ യുവതി സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്. യുവതിക്കെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റത്തിനടക്കം കേസെടുക്കും.കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അവിവാഹിതയായ യുവതി കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലിൽ ആൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയത്. യുവതി ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം വീട്ടുകാർക്കും ഹോസ്റ്റലിലെ സഹവാസികൾക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയായ യുവതി ഗർഭാവസ്ഥ മറച്ചുവച്ച് ജോലിക്കും പോയിരുന്നു. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസവ വേദനയെ തുടർന്ന് യുവതി ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ ആൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകി.

ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന മൂത്ത സഹോദരിയോടു പോലും ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം യുവതി മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ബാങ്കിൽ ജോലിക്കു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട യുവതി മരുന്നിനായി സഹോദരിയെ ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതരുടെ അടുത്തേക്കു പറഞ്ഞയച്ച ശേഷമാണ് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്.

തുടർന്ന് യുവതി തന്നെയാണ് വിവരം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ആളുകൾ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. പ്രസവത്തോടെ കുട്ടി മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് യുവതി മൊഴി നൽകിയത്. ആരോഗ്യനില വഷ‍ളായ യുവതിയെ ഉടൻ തന്നെ നെടുങ്കണ്ടത്തെ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കുട്ടിയുടെ തലയിലുള്ള പരുക്കും മരണ കാരണമായെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മൂലമറ്റം സ്വദേശിനിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിനു ശേഷം യുവതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനാണു പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം. കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറവു ചെയ്തു.

ഇതിനിടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനു കേസെടുത്ത പൊലീസ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയക്കുകയായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലാണ് കുഞ്ഞിന്‍റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്.

English Summary: Woman kills her new born in Idukki