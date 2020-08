കണ്ണൂർ ∙ നിട്ടൂരിനടുത്ത് നിര്‍മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ ബീമുകള്‍ തകര്‍ന്നു. മാഹി–മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബൈപാസിലെ പാലത്തിന്റെ 4 ബീമുകളാണ് തകര്‍ന്നത്.

English Summary: Beams of the bridge under construction collapsed in Kannur