തീപിടിത്തം: ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെട്ട ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അഭിനന്ദനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തീപിടിത്തം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെട്ട ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്തയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അഭിനന്ദനം. തീപിടിത്തത്തെത്തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്തേക്കു കയറിയെങ്കിലും ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവച്ചതെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.

തീപിടിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ സുരക്ഷയിൽ യോഗം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ആർക്കും എപ്പോഴും കയറിവരാവുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും സുരക്ഷയിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റം വേണമെന്നും യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നു.

English Summary: Government appreciates chief secretary for tackling situation cautiously after fire in secretariat