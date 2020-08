മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് അംഗീകാരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മെഡിക്കല്‍, ദന്തല്‍, നഴ്സിങ്, ഫാര്‍മസി, നോണ്‍ മെഡിക്കല്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകരിച്ചു. 2016 ജനുവരി മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിൽവരുന്ന രീതിയിലാണ് ശമ്പളം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്.

മെഡിക്കല്‍, ദന്തല്‍ വിഭാഗങ്ങളിലെ അധ്യാപകര്‍ക്ക് ലഭിച്ചു വന്നിരുന്ന നോണ്‍ പ്രാക്ടീസിങ് അലവന്‍സ് (എന്‍പിഎ), പേഷ്യന്‍റ് കെയര്‍ അലവന്‍സ് (പിസിഎ) എന്നിവ തുടര്‍ന്നും നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. 2006 ജനുവരിയിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശമ്പളം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്. 10 വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം അനുവദിക്കണമെന്നതിനാലാണ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തില്‍ ശമ്പളം പരിഷ്കരിച്ച് അംഗീകാരം നല്‍കിയത്.

ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് അദ്ധ്യാപക സംഘടന കരിദിനാചരണം തുടരുകയായിരുന്നു. സെപ്‌തംബർ 3 മുതൽ അനിശ്ചിതകാല നിസഹകരണ സമരം തുടങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനു മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകിയത്.

English Summary: Government gives permission for salary revision of medical education teachers