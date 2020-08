ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽനിന്ന് തീ പടരും, ജീവനക്കാർ കുടുങ്ങും; മുൻപേ മുന്നറിയിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ അവഗണിച്ചു. സെക്‌ഷനുകൾക്കിടയിലായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് തീപിടിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനടുത്തായി സര്‍ക്യൂട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കരുതെന്നും ‘ഫയർ മോക്ഡ്രിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ’ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. 2018 മാർച്ച് 8നാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രധാന ബ്ലോക്കിൽ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി, പൊതുഭരണവിഭാഗം, ഫയർഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയവർ സംയുക്തമായി മോക്ഡ്രിൽ നടത്തിയത്.



ഇടനാഴികളിൽ ഫർണിച്ചറുകളും സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങളും കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും തീപിടിത്തം പോലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇതെല്ലാം മാറ്റണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. തീപിടിത്തം പോലുള്ള അപകടം ഉണ്ടായാൽ ജീവനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തേക്കു പോകുന്ന വഴി അറിയില്ലെന്നു പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. പുറത്തേക്കു പോകാനുള്ള വഴി വ്യക്തമാക്കുന്ന ബോർഡ് ഓരോ സെക്‌ഷനിലും സ്ഥാപിക്കണമെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തു. എന്നാൽ പല ശുപാർശകളും നടപ്പിലായില്ല.

തീപിടിത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള 274 ഉപകരണങ്ങളാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുള്ളത്. ഇതു കൃത്യമായി പരിപാലിച്ച്, ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. ഫയർ അലാറങ്ങൾ മെയിൻ ബ്ലോക്കിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നില്ലെന്നും അനൗൻസ്മെന്റ് സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജീവനക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിന് സൈറൻ സ്ഥാപിക്കണം. അംഗപരിമിതർക്ക് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കണം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അഗ്നിശമനസേനാ വിഭാഗത്തിൽ 4 ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ഇതു മറികടക്കാൻ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശ ചെയ്തു.

