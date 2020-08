സുധയുടേത് അദ്ഭുത വിജയമെന്ന് ട്രംപ്; കുടിയേറ്റക്കാർക്കു പൗരത്വം നൽകി യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യക്കാരി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പൗരത്വം നല്‍കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. വൈറ്റ് ഹൗസിലെ പരിപാടിയിൽ യുഎസ് പൗരന്മാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഇവരെ, ഗംഭീരമായ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, കുടിയേറ്റം പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായ യുഎസിൽ ചൊവ്വാഴ്ച റിപ്പബ്ലിക്കൻ ദേശീയ കൺവെൻഷനിൽ ചടങ്ങിന്റെ വിഡിയോ ട്രംപ് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യ, ബൊളീവിയ, ലബനൻ, സുഡാൻ, ഘാന എന്നീ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർക്കാണു പൗരത്വം നൽകിയത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഡവലപ്പർ സുധ സുന്ദരി നാരായണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വലതുകൈ ഉയർത്തി, ഇടതുകയ്യിൽ യുഎസ് പതാക പിടിച്ച്, യുഎസ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ചാഡ് വുൾഫ് മുമ്പാകെയാണു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.



ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച സുധ 13 വർഷം മുമ്പാണ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയത്. ‘ഇവരുടേത് അദ്ഭുതകരമായ വിജയമാണ്. സുധ കഴിവുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡവലപ്പറണ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നിങ്ങളെ മഹത്തായ അമേരിക്കൻ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ രാജ്യത്തിന്റെ സഹ പൗരന്മാരാണ് നിങ്ങൾ’ – ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പവിഴ പിങ്ക് നിറമുള്ള സാരി ധരിച്ചെത്തിയ സുധയ്ക്കു ട്രംപ് പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറി.



