നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, മൃഗം പോലുമല്ല: കോടതിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്∙ ‘കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ വെറും മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു അവന്റെ പ്രായം. എന്തൊരു ഊർജസ്വലനും കുസൃതിയുമായിരുന്നു അവൻ. എല്ലാവരുടെയും പൊന്നോമനയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലെ പ്രകാശത്തെയാണ്. ന്യൂസീലൻഡിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിങ്ങൾ വെടിവച്ചു കൊല്ലുന്നതിനു തുല്യമാണ് എനിക്ക് അവന്റെ മരണം. ഇല്ല ഒരു കാലത്തും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പൊറുക്കാനാകില്ല. വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ നീക്കത്തെ ന്യൂസീലൻഡ് ഒറ്റക്കെട്ടായി തോൽപ്പിച്ചു. ഇല്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല. ആസന്നമായ വിധി ഏറ്റുവാങ്ങുക’ – മകന്റെ കൊലയാളിയോട് വിചാരണവേളയിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞോപ്പിക്കുമ്പോൾ അ‍ദൻ ദിരിയെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു.

ന്യൂസീലൻഡിൽ മുസ്‌ലിം പള്ളിയിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നുവയസ്സുകാരൻ മൗദീ ഇബ്രാഹിമിന്റെ അച്ഛനാണ് അ‍ദൻ. ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ രണ്ടു മുസ്‌ലിം പള്ളികളില്‍ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുകയും 51 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ബ്രന്റന്‍ ടെറാന്റിന്റെ വിചാരണ വേള ഒരുപിടി വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് വേദിയായത്.

ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് മൗദീയുടെ കുടുംബം സൊമാലിയയിൽനിന്ന് ന്യൂസീലൻഡിലേക്കു കുടിയേറിയത്. പിതാവ് അ‍ദനും മൂത്ത സഹോദരനുമൊപ്പമാണ് മൗദീ അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർഥനയ്ക്കായി പോയത്. പള്ളിയിൽ‌ വെടിവയ്പ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വിഡിയോ ഗെയിം എന്നുകരുതിയാണ് അവൻ അക്രമിക്കടുത്തേക്ക് ഓടിയടുത്തത്. യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ അയാള്‍ അവനെയും വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തി. മൗദീയാണ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാൾ.

കീറിയെറിഞ്ഞ വൃത്തിഹീനമായ ഒരു കഷണം തുണിയോടാണ് ടെറാന്റിനെ ആക്രമണത്തിൽ വെടിയേറ്റ മുസ്തഫ ബോസ്താസ് കോടതിയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ബ്രന്റന്‍ ടെറാന്റിന്റെ വെടി മുസ്തഫ ബോസ്താസിന്റെ കാലിലാണ് കൊണ്ടത്. ‘നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, മൃഗം പോലുമല്ല, ഒരു മൃഗത്തിനുള്ള അനുകമ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി അവകാശമുണ്ടായനേ. ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അർഹത നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു’ – മുസ്തഫ പറഞ്ഞു.

‘നിങ്ങളുടെ ഒടുക്കം ആ നാല് ചുവരുകൾക്ക് ഉള്ളിലാകും. അത് തന്നെയാകും നിങ്ങളുടെ നിത്യതയുടെ വാതിലും. സാത്താന്റെ സന്തതി, നിങ്ങളുടെ വിധി ആസ്വദിക്കുക’ – അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സങ്കടം കൊണ്ടും വേദന കൊണ്ടും അലറി കരയുകയായിരുന്നു ഹാസ്മിൻ. ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അവളുടെ എല്ലാമായ മുതിർന്ന സഹോദരനെയാണ് നഷ്ടമായത്.

പ്രതി ബ്രന്റന്‍ ടെറാന്റിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ

ഭീകരാക്രമണത്തിൽ തന്റെ അച്ഛനെ നഷ്ടമായ അഹദ് നബി, ബ്രന്റന്‍ ടെറാന്റിനെ ഭീരുവെന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. ‘നിങ്ങൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഒരു നിമിഷവും നരകത്തിലാണ് കഴിയുന്നതെന്ന ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ തന്നെ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കണം’ – അഹദ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.



ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ രണ്ടു മുസ്‌ലിം പള്ളികളില്‍ ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയ ബ്രന്റന്‍ ടെറാന്റ് മൂന്നാമതൊരു ആക്രമണത്തിനു മുതിരവേയാണ് പിടിയിലായത്. മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിനുളള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു അയാള്‍. ക്രൈസ്റ്റ്ചര്‍ച്ചിലെ രണ്ടു മസ്ജിദുകളില്‍ വെടിവയ്പ് നടത്തുന്നതിനു ഒന്‍പത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വലതുവംശീയ ഭീകരനായ ബ്രന്റന്‍ ടെറാന്റ് സ്വന്തം തീവ്രനിലപാടുകള്‍ വിശദീകരിച്ചുള്ള നയരേഖ ന്യൂസീലന്‍ഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസിന്‍ഡ ആര്‍ഡേന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 30 പേര്‍ക്ക് ഇ മെയില്‍ ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 74 പേജുള്ള രേഖയില്‍ എവിടെയാകും ആക്രമണം നടത്തുകയെന്ന സൂചനയുണ്ടായിരുന്നില്ല.



പ്രതി ബ്രന്റന്‍ ടെറാന്റ് (ഇടത്) വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൗദീ സഹോദരനൊപ്പം

കോടതിയില്‍ സ്വയം വാദിക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് ടെറാന്റ് സ്വീകരിച്ചത്. അഭിഭാഷകനെ നീക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ തീവ്ര വിഘടനവാദ നിലപാടുകള്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ ഉചിതമായ സ്ഥാനമായി കോടതിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ടെറാന്റിന്റെ നീക്കം. 51 കൊലപാതകങ്ങളും 40 വധശ്രമങ്ങളും ഒരു മടിയും കൂടാതെ കോടതിയിൽ ബ്രന്റന്‍ ടെറാന്റ് സമ്മതിച്ചു.



ഓസ്‌ട്രേലിയയിലാണ് ജനിച്ചു വളര്‍ന്നതെങ്കിലും ടെറാന്റ് വര്‍ഷങ്ങളായി പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കും തുര്‍ക്കിയിലേക്കും ഇയാള്‍ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസീലന്‍ഡിലെ സൗത്ത് ഐലന്‍ഡിലുള്ള ഡുനെഡിനിലാണ് ഇയാള്‍ 2017 മുതല്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഗണ്‍ ക്ലബില്‍ ഇയാന്‍ നിരന്തരം പരീശീലനത്തിനു പോയിരുന്നതായും വ്യക്തമായിരുന്നു.



English Summary: Not Human, Not Even An Animal, relatives of Christchurch victims Confronts Killer In Court