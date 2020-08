‘ആൻലിയ എന്റെ കരളായിരുന്നു, അതവർ പറിച്ചെടുത്തു; 2 വർഷമായി നീതി തേടി നടത്തം’

കൊച്ചി ∙ മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി ആൻലിയ ഹൈജിനസിന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിന് രണ്ടു വയസ്. മകളുടെ മരണത്തിനു പിന്നിലെ ദുരൂഹത നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദേശത്തെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പിതാവ് ഹൈജിനസ് നീതി തേടി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും കയറിയിറങ്ങുന്നു. ഇതുവരെയും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡിവൈഎസ്പി ഉല്ലാസ് അറിയിച്ചിരുന്നത്.

കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തമായതോടെ പൊലീസ് നടപടികൾക്ക് കാലതാമസം നേരിട്ടെന്നാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചതെന്നു പിതാവ് പറയുന്നു. അടുത്ത മാസത്തോടെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മകളുടെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച ശേഷം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് ആൻലിയയെ ആലുവ പുഴയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.



ആന്‍ലിയ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം.

25ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നു പറഞ്ഞ് തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു ട്രെയിൻ കയറിയ ആൻലിയയെ പിന്നീട് കാണാതാകുകയായിരുന്നു. മകളുടെ മരണം ആത്മഹത്യ അല്ലെന്നും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലുകളിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും കാണിച്ച് ഫോർട്ട്കൊച്ചി നസ്രേത്ത് പാറയ്ക്കൽ ഹൈജിനസ് തൃശൂർ സിറ്റി കമ്മിഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് ഭർതൃവീട്ടുകാരുടെ പീഡന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ പുറത്തുവരുന്നത്.



ഗുരുവായൂർ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണറുടെ അന്വേഷണത്തിൽ പോരായ്മകളുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചതോടെ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായ പ്രതിയും ആൻലിയയുടെ ഭർത്താവുമായ വി.എം.ജസ്റ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയതോടെ ഇയാൾ ജയിലിൽനിന്നിറങ്ങി.



ആൻലിയയും ജസ്റ്റിനും വിവാഹവേളയിൽ

ലോക്കൽ പൊലീസിൽനിന്ന് തുടക്കത്തിൽ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അതുകൊണ്ടു തന്നെ പല തെളിവുകളും ശേഖരിക്കാതെ പോയെന്നും ഹൈജിനസ് ആരോപണം ഉയർത്തിയിരുന്നു. മൂന്നു അഭിഭാഷകരുടെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷമാണു പ്രതി പൊലീസിനു മൊഴി നൽകിയത്. ഇതിനെല്ലാം സഹായിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്നും ഹൈജിനസ് പാറയ്ക്കൽ പറയുന്നു.



ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ താൻ തൃപ്തനാണെന്നാണ് ഹൈജിനസിന്റെ നിലപാട്. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിലും വൈകാതെ അതുണ്ടാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മകൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ള ജീവിതം. മകളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചശേഷം പറയുന്നതിനാണു തീരുമാനം.



മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന് അറിയാം. ഇനിയൊരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇതൊന്നും സംഭവിക്കരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു വിടുമ്പോൾ വെറുതെ ഇറക്കി വിടരുതെന്ന പാഠം എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ഓർത്തിരിക്കണം. വിദേശത്തായതിനാൽ തനിക്കതിന് സാധിച്ചില്ലെന്ന വിഷമമുണ്ട്. സ്നേഹബന്ധം വച്ച് ചിലർ മുതലെടുപ്പു നടത്തിയതാണു മകൾക്കു സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തിനു വഴിയൊരുക്കിയത്. മകളുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് താൻ പറഞ്ഞതിനെല്ലാം തെളിവുകളുണ്ട്.



പൊലീസിനു കൊടുത്ത എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്കും തെളിവുകളും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ അന്വേഷിച്ചവർ പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി ഇടപെടൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. അവിടെയും സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി. എന്നാൽ പൊലീസിന് ഇപ്പോൾ പകൽപോലെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും തനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ കടപ്പാടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



എന്റെ കരളാണ് അവര്‍ പറിച്ചെടുത്തത്



‘മകളായിരുന്നു എനിക്കെല്ലാം. അവള്‍ എന്നെ സ്‌നേഹിച്ചതു പോലെ ആരും സ്‌നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്റെ കരളാണ് അവര്‍ പറിച്ചെടുത്തു കളഞ്ഞത്. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു നാട്ടില്‍ വന്നു നില്‍ക്കുന്നത് അവള്‍ക്കു നീതി കിട്ടാനാണ്. തെളിവുകളെല്ലാം നല്‍കിയിട്ടും പൊലീസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. മാതാപിതാക്കളായ ഞങ്ങള്‍ കയറിയിറങ്ങാത്ത ഓഫിസുകളില്ല. മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല’ - ഹൈജിനസ് പറയുന്നു.



ആന്‍ലിയയും കുടുംബവും.

മകളുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കുകയും നീതി ലഭിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ആൻലിയയുടെ പിതാവ് ഹൈജിനസ് മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിലെത്തിയതോടെയാണ് പീഡനത്തിന്റെ കഥകൾ പുറംലോകം അറിയുന്നത്. പൊലീസില്‍ പരാതി കൊടുത്തെങ്കിലും ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മകളുടെ മരണത്തിനു കാരണക്കാരായവർ പരസ്യമായി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോള്‍ ഒളിവിലാണെന്നാണു പൊലീസ് പറഞ്ഞത്.



തൃശൂര്‍ പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ക്കായിരുന്നു ആദ്യം പരാതി നല്‍കിയത്. അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂര്‍ എസിപിക്ക് കൈമാറി. അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല. മകള്‍ക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നോ, ബെംഗളൂരുവിലേക്കു ട്രെയിന്‍ കയറാന്‍ തൃശൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ വരെ എത്തിയ മകള്‍ എങ്ങനെ ആലുവ പുഴയിലെത്തി എന്നോ പൊലീസിനു വിശദീകരിക്കാനായില്ല. മകളുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റി ജസ്റ്റിനും കൂട്ടരും രക്ഷപ്പെടും എന്നു മനസിലാക്കിയപ്പോഴാണു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് തെളിവുകളും സങ്കട ഹര്‍ജിയും നല്‍കിയത്.



എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇങ്ങോട്ടു ചോദിച്ചു. പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ ഞങ്ങള്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റണമെന്നേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ. ആര് അന്വേഷിച്ചാലും സത്യം കണ്ടു പിടിക്കണം. മകള്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്ത വരികയും മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടുകയും ചെയ്തതോടെ കേസ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിലെത്തുകയായിരുന്നു.



ചിത്രരചനയില്‍ താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ആന്‍ലിയ വരച്ച ഒരു ചിത്രം

കുറെ കള്ളക്കഥകള്‍ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ആൻലിയ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ളയാളായിരുന്നു എന്നു വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാന്‍ അവര്‍ ശ്രമിച്ചു. ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കുറ്റക്കാരൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണുള്ളതെന്നു ഹൈജിനസ് പറഞ്ഞു.



ഓർമദിനത്തില്‍ കുഴിമാടം കാണാനാകാതെ



കോവിഡ് വിലക്കുകൾ ഉള്ളതിനാൽ മകളുടെ ഓർമ ദിവസം കുഴിമാടത്തിലെത്തി പ്രാർഥിക്കാനായില്ല. എന്നാലും കടവന്ത്ര പള്ളിയിൽ പ്രാർഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. മകൾ സ്വർഗത്തിലിരുന്നു തനിക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പ്രതികൾ കള്ളക്കഥകൾ ചമഞ്ഞ് രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും വഴികാട്ടിയായത് അവളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണിഷ്ടം. എല്ലാ തെളിവുകളും ബാക്കി വച്ചിട്ടാണ് അവൾ പോയത്. പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നു തന്നെയാണ് വിശ്വാസം– പിതാവ് പറഞ്ഞു.



