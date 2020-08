സുശാന്തിന് കാമുകി റിയ ലഹരിമരുന്ന് നൽകി; ‘എൻസിബി വന്നാൽ പ്രമുഖർ അകത്താകും’

മുംബൈ ∙ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിനു കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തി ലഹരിമരുന്ന് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ആരോപണം. കന്നാബിഡിയോൾ ഓയിൽ (സിബിഡി) ആണു നൽകിയിരുന്നതെന്നും റിയയ്ക്കെതിരെ നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻ‌സി‌ബി) ഉടനെ കേസെടുക്കുമെന്നുമാണു റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ സുശാന്ത് ലഹരിമരുന്ന് കഴിക്കുന്നതു താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു സുഹൃത്ത് അങ്കിത് ആചാര്യ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

ഡോക്ടർ കുറിച്ചുനൽകുന്ന മരുന്നല്ലാതെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം സുശാന്തിന് ഇല്ലെന്നു കരുതുന്നതായി കുടുംബ അഭിഭാഷകൻ വികാസ് സിങ്ങും പറഞ്ഞു. സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ചേരുന്നുവെന്ന വാർത്തകളോടു പ്രതികരിച്ച് നടി കങ്കണ റണൗട്ട് രംഗത്തെത്തി. എൻസിബി ബോളിവുഡിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നിരവധി ഒന്നാം നിരക്കാർ അഴികൾക്ക് അകത്താകും എന്നായിരുന്നു കങ്കണയുടെ ട്വീറ്റ്.



ബോളിവുഡിൽ രക്തപരിശോധന നടത്തിയാൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന നിരവധി വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ബോളിവുഡിനെ ശുചിയാക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ താൻ വിജയിക്കുകയും പ്രശസ്തമായ സിനിമാ പാർട്ടികളിലേക്കു പ്രവേശനം കിട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതും ദുഷിച്ചതുമായ മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മാഫിയയുടെയും ലോകമാണു കാണാനായത്– പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഓഫിസിനെ ടാഗ് ചെയ്തു കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



English Summary: Kangana Ranaut says she was exposed to ‘sinister world and drugs, debauchery’ at film parties as NCB joins Sushant Singh Rajput probe