92 വയസ്സ്, അഞ്ചു മീറ്റർ നീളമേറിയ തലമുടി; വിയറ്റ്നാമിൽനിന്നൊരു അത്ഭുതക്കാഴ്ച

കോവിഡും ലോക്ഡൗണും പിടിമുറുക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് തലമുടി മുറിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏതു ലോക്ഡൗൺ വന്നാലും ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു വിയറ്റ്നാമിലെ നഗുയെൻ വാൻ ഷെയ്ൻ. കഴിഞ്ഞ 80 വർഷങ്ങളായി തന്റെ തലമുടി മുറിക്കാതെ കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

സതേൺ മെകോങ് ഡെൽറ്റ മേഖലയിൽനിന്നുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടുകാരനായ ഷെയ്നിന്റെ തലമുടിയു‌ടെ നീളം അഞ്ചു മീറ്ററാണ്. മുടി മുറിച്ചാൽ ഞാൻ മരിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് ഷെയ്ൻ പറയുന്നു. ‘ഒന്നു ചീകിപ്പോലും മുടി ശരിയാക്കാൻ ഞാൻ തയാറല്ല. അതിനെ പരിപാലിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കാർഫ് കൊണ്ട് മൂടി ഉണക്കിയും ശുചിയായും സൂക്ഷിക്കുന്നു’ – ഷെയ്ൻ പറയുന്നു.

അഞ്ചുമീറ്ററോളം ഇടതൂർന്ന് വളർന്നു തുടങ്ങിയ മുടി ഓറഞ്ചു നിറത്തിലെ ടർബൻ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നു. സ്കൂളിൽവച്ച് തലമുടി വെട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ മൂന്നാം ക്ലാസിൽവച്ച് ഷെയ്ൻ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒപ്പം തലമുടി കഴുകുന്നതും ചീകിവയ്ക്കുന്നതും. ‘എന്റെ മുടി കറുത്തതും നല്ല കട്ടിയുള്ളതുമായിരുന്നു. കുരുങ്ങിപ്പിടിക്കാതെ ചീകി വയ്ക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദൈവിക ശക്തിയിൽ മുടി ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് കേട്ടതോടെ എല്ലാം നിർത്തി’ – ഷെയ്ൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Vietnamese man lets his hair grow uncut, uncombed for almost 80 years