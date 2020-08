കൺമുന്നിൽ കടലിൽനിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി തിമിംഗലം; അപൂർവ ദൃശ്യം: വിഡിയോ

ഒട്ടാവ∙ ‘അവർ ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തിയതാണെന്നു തന്നെയെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. അവർ ഞങ്ങൾക്കു വളരെ അടുത്തായിരുന്നു. കണ്ടുകൊതി തീരും മുൻപേ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു’ സീൻ റസ്സൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഞായാറാഴ്ച കാനഡയിലെ ന്യൂഫൗണ്ട്‌ലാൻഡിൽ പത്തുവയസ്സുകാരി മകൾ സാറയ്ക്കൊപ്പം ബോട്ടിൽ മീൻപിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു സീൻ റസ്സൽ.

കൺമുന്നിൽ കണ്ടത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കാഴ്ച. രണ്ട് തിമിംഗലങ്ങൾ തങ്ങൾക്കു മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അതിലൊരു തിമിംഗലം കടലിൽനിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നു. വിസ്മയ കാഴ്ചയൊരുക്കിയതിനുശേഷം തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് കടലിലേക്കു തിരിച്ചു പോയി. ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ തന്റെ ക്യാമറയിൽ അപൂർവ ദൃശ്യം ഒപ്പിയെടുത്ത സീൻ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

Most majestic video ever?



Oh my goodness.



Newfoundland, bruh...pic.twitter.com/5I9daIwUhq — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) August 25, 2020

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ സ്വീകരണമാണ് റസ്സലിന്റെ വിഡിയോക്ക് ലഭിച്ചത്. ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സീൻ റസ്സലിനെയും മകളെയുമാണു ദൃശ്യങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. നേരേ മുന്നിൽ തിമിംഗലം കടലിൽനിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നു. തലകുത്തി മറിഞ്ഞു തിരിച്ചു കടലിലേക്കു പോകുന്നു.



വീണ്ടും തിമിംഗലം വായുവിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങി വെള്ളത്തിലേക്കു വീഴുന്നു. ഈ സമയം അത്രയും മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ പകർത്തുകയായിരുന്നു റസ്സൽ. കൺമുന്നിൽ തിമിംഗലം ഉയർന്നു പൊങ്ങിയതോടെ ആദ്യം അമ്പരന്നുവെങ്കിലും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അപൂർവ ദൃശ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സാറയുടെ പ്രതികരണം.



English Summary: Whale Jumps Out Of Water, Twirls In The Air In "Mind-Blowing" Video