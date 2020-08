ബെയ്ജിങ്∙ ചൈനയില്‍ ആള്‍താമസമില്ലാത്ത അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ ശുചിമുറിയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് അധികൃതരെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാക്കുന്നു. വായുവില്‍ തങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന രോഗാണു മാലിന്യക്കുഴലിലൂടെ ഉയര്‍ന്ന് ശുചിമുറിയില്‍ എത്തിയതാണെന്നാണു കരുതുന്നത്. 17 വര്‍ഷം മുമ്പ് ഹോങ്കോങ്ങില്‍ സാര്‍സ് പടര്‍ന്നുപിടിച്ചതിനു സമാനമായ സാഹചര്യമായാണ് അധികൃതര്‍ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.



ഏറെ നാളായി ആള്‍താമസമില്ലാതിരുന്ന അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ ശുചിമുറിയിലെ ക്ലോസറ്റിലും സിങ്കിലും ഷവറിന്റെ പിടിയിലുമാണ് കൊറോണ വൈറസ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഈ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ നേരെ താഴെയുള്ള വീട്ടിലെ അഞ്ചു പേര്‍ക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു നടന്ന പരിശോധനയിലാണ് ശുചിമുറിയില്‍ വൈറസ് സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

താഴത്തെ വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിലെ ക്ലോസറ്റ് ഫ്‌ളഷ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആ ശക്തിയില്‍ വൈറസ് അടങ്ങുന്ന കണികകള്‍ വായുവില്‍ തങ്ങി മാലിന്യക്കുഴലിലൂടെ മുകളിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയാണു ഗവേഷകര്‍ പരിശോധിച്ചത്. രോഗബാധിതരുടെ വീടിനു മുകളിലുളള 10, 12 നിലകളിലെ ബാത്ത്‌റൂമുകളില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള എയ്‌റോസോളുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. രോഗികളുടെ മലത്തില്‍നിന്നു വൈറസ് അടങ്ങുന്ന കണികകള്‍ കുഴലുകളിലൂടെ മുകളിലേക്കു വ്യാപിച്ചതാണോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഗവേഷകര്‍ക്കുള്ളത്. 17 വര്‍ഷം മുമ്പ് ഹോങ്കോങ്ങില്‍ തകരാറിലായ മാലിന്യക്കുഴലിലൂടെ 329 പേര്‍ക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ സാര്‍സ് പടര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതില്‍ 42 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹോങ്കോങ്ങിലേതിനു സമാനമായ സംഭവമാണ് ചൈനയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൈനീസ് ഗവേഷകനായ സോങ് ടാങ്ങ് പറഞ്ഞു.

വന്‍കിട അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളില്‍ ഒരേ മാലിന്യക്കുഴല്‍ തന്നെയാണു പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ വാതകം ഇതിലൂടെ പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദുര്‍ഗന്ധം ഉണ്ടെങ്കില്‍ വാതകം എവിടെയൊക്കെ പോകരുതോ അവിടെയൊക്കെ എത്തിയതായി കണക്കാക്കാമെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴൂം തുമ്മുമ്പോഴും പുറത്തുവരുന്ന ദ്രവകണികകളിലൂടെയാണു കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്നതെന്നാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അറിയിപ്പ്. എന്നാല്‍ രോഗിയുടെ മലത്തില്‍നിന്നും വൈറസ് പടരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ ചൈനീസ് ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. ഗുവാങ്‌ഡോങ്ങില്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച 73 പേരില്‍ പകുതിപ്പേര്‍ക്കും മലത്തില്‍ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശുചിമുറിയില്‍ ഫ്‌ളഷ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വൈറസ് അടങ്ങിയ എയ്‌റോസോളുകള്‍ വായുവില്‍ തങ്ങി നിന്ന് മൂന്നു മീറ്റര്‍ വരെ പരക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ചൈനീസ് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

