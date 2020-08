ജിതിൻ പ്രസാദയ്ക്കെതിരെ യുപി കോൺഗ്രസ്: ‘നിർഭാഗ്യകര’മെന്ന് കപിൽ സിബൽ

ലക്നൗ∙ കോൺഗ്രസിലെ നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തെഴുതിയ നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം പാർട്ടിയില്‍ വീണ്ടും ഉയരുന്നു. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതിൻ പ്രസാദയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ യുപി കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആവശ്യത്തിനെതിരെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും കത്തില്‍ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്ത കപിൽ സിബൽ രംഗത്തെത്തി. യുപി കോൺഗ്രസ് ജിതിൻ പ്രസാദയെ ലക്ഷ്യമിട്ടത് തികച്ചും നിർഭാഗ്യകരമാണ്. സ്വയം വിമർശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതിനു പകരം ബിജെപിയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കൂവെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. സിബലിന്റെ പോസ്റ്റിന് ‘ദീർഘദർശി’യെന്ന ഒറ്റവാക്കിൽ മറുപടി പറയുകയാണ് മനീഷ് തിവാരി ചെയ്തത്.

ഹൈക്കമാൻഡിന് അയച്ച കത്തിൽ ഒപ്പിട്ട 23 നേതാക്കൾക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ലക്ഷ്മിപുർ ഖേരിയിലെ കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർട്ടിയിലെ ബ്രാഹ്മിൺ മുഖമായ ജിതിൻ പ്രസാദയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അവര്‍ പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽനിന്ന് കത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഏക നേതാവാണ് ജിതിൻ പ്രസാദ. ജിതിന്റെ പിതാവ് ജിതേന്ദ്ര പ്രസാദ പാർട്ടി പ്രസി‍‍ഡന്റിന്റെ സ്ഥനത്തേക്ക് സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മൽസരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: 'Act Against Jitin Prasada': New Congress Trouble Over 'Dissent' Letter