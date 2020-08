തിരുവനന്തപുരം∙ ഓണത്തിന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പൂക്കള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ അനുമതി. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പൂക്കളുമായി വരുന്നവര്‍ ഇ–ജാഗ്രത പോര്‍ട്ടലില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.

ഓണത്തിന് പൊതുഗതാഗത നിയന്ത്രണമില്ല. ബുധനാഴ്ചവരെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി. രാവിലെ ആറുമുതല്‍ രാത്രി പത്തുവരെയാണ് യാത്രാനുമതി. ഇപ്പോള്‍ അയല്‍ ജില്ലകളിലേക്ക് മാത്രമേ സര്‍വീസിന് അനുമതിയുള്ളൂ. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതു ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് വിലക്ക് ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

പൊതുയിടങ്ങളില്‍ പൂക്കളങ്ങൾ പാടില്ലെന്നും റവന്യൂ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പുറപ്പെട്ടവിച്ച സർക്കുലർ പറയുന്നു. മാർക്കറ്റുകൾക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പ്രവർത്തന അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ സോണുകളിൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary : Kerala allowed to bring flowers from another states during onam