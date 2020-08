മേയ് ഏഴിനാണു പ്രവാസികളുടെ ആദ്യ സംഘം ‘വന്ദേ ഭാരത്’ പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള സമ്പർക്ക കോവിഡ് ബാധിതരിൽ ഏറെയുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ മേയ് 24 മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കണക്കു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു. ആ കാലയളവിൽ കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്ന് കോവിഡുമായെത്തിയത് 9272 പേരായിരുന്നു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചതാകട്ടെ 13,842 പേർക്കും. അതിൽത്തന്നെ പ്രവാസികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളേക്കാൾ പുറത്തുള്ളവർക്കായിരുന്നു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയേറെയും. പ്രവാസികൾ കൃത്യമായി ക്വാറന്റീൻ പാലിച്ചു വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ പുറത്ത് ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് കേസുകൾ കുത്തനെ കൂടുകയായിരുന്നു.

മേയ് 24 മുതൽ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് സമ്പർക്ക ബാധിതരുടെ എണ്ണം ആകെ ബാധിതരുടെ 30 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായി നിർത്തുകയായിരുന്നു സർക്കാർ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കണക്കെടുത്തപ്പോൾ അത് 56 ശതമാനമായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ പക്ഷേ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെയും തകിടം മറിച്ചായിരുന്നു കോവിഡ് സമ്പർക്ക കേസുകളുടെ മുന്നേറ്റം.

മേയ് 24 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 26 വരെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ കേരളത്തിൽ ആകെ 60,870 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. അതിൽ 48,522 കേസുകളും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയായിരുന്നു. അതായത്, ഇക്കാലയളവിൽ ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളിൽ 79.71% – ഓഗസ്റ്റിൽ മാത്രമുണ്ടായത് 24 ശതമാനത്തിന്റെ വർധന! സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ 26 വരെ രോഗം ബാധിച്ചത് 35,651 പേർക്കായിരുന്നു! ജൂലൈയിൽ അത് 12,603 മാത്രമായിരുന്നെന്നോർക്കണം. ജൂലൈയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്പർക്ക ബാധിതരിൽ ഈ മാസമുണ്ടായത് മൂന്നിരട്ടിയോളം വർധന! സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രതിദിന കേസ് 10,000 വരെയെത്താമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോഴും ആ എണ്ണവും ഏറെയും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയായിരിക്കുമെന്ന കൃത്യമായ സൂചനയുമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ സമ്പർക്ക കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും ഉയരുന്നതും സെപ്റ്റംബറിലായിരിക്കാമെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചന നൽകുന്നു.

ജനുവരി 30ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പർക്ക ബാധിതരുണ്ടായത് ഓഗസ്റ്റിലാണ്. അതിൽത്തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പർക്ക രോഗബാധിതർ തിരുവനന്തപുരത്തും. രണ്ടാം സ്ഥാനം മലപ്പുറത്തിനാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ 26 വരെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ സമ്പർക്ക രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 10,000ത്തിലെത്താൻ ഇനി 1185 പേർ കൂടി മതി. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ കാലയളവിൽ 8815 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് അത് 5395 ആണ്. ഓഗസ്റ്റിൽ സമ്പർക്ക കേസുകൾ 1000 കടക്കാത്ത രണ്ടു ജില്ലകളേയുള്ളൂ–ഇടുക്കിയും (475) വയനാടും (666).

നിലവിൽ കോവിഡ് സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്നാമത് എറണാകുളമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ നൂറു കടന്നാണ് ജില്ലയിലെ സമ്പർക്ക കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം. ഓഗസ്റ്റ് 19ന് അത് ഇരുനൂറും കടന്നു. ആലപ്പുഴയാണ് നാലാമത്. ഓഗസ്റ്റ് 23ന് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 223 സമ്പർക്ക കേസുകൾ. ഇക്കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തിനിടെയാകട്ടെ ആകെ 375 കേസുകളും! സമ്പർക്ക ബാധിതരിൽ അ‍ഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് കോഴിക്കോടാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 448 സമ്പർക്ക കേസുകൾ!

ഓണക്കാലം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സമ്പർക്ക കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇനിയും വർധിക്കുമെന്നു സർക്കാർതലത്തിൽതന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 26നു മാത്രം ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിലൊഴികെ 10 ജില്ലകളിലും നൂറിനു മുകളിലാണ് കോവിഡ് സമ്പർക്ക കേസുകൾ. അതിൽത്തന്നെ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്ടെന്നുണ്ടായ കോവിഡ് സമ്പർക്ക ബാധിതരുടെ കുതിച്ചുകയറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പുതിയ കോവിഡ് ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ സൂചനയാണ് ഇവ നൽകുന്നത്.

ഇതിനിടെ ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്ക കേസുകളും വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ജൂലൈ 13 മുതൽ 31 വരെ ഉറവിടമറിയാത്ത 801 കേസുകളായിരുന്നു കേരളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ 26 വരെ 2502 കേസുകളായി– മുൻ മാസത്തേക്കാളും മൂന്നിരട്ടിയിലേറെ വർധന. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മാത്രം സംസ്ഥാനത്തു രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഉറവിടമറിയാത്ത 966 കേസുകളാണ്. ഇവയിൽ പലതിന്റെയും ഉറവിടം പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പുതിയ കേസുകൾ ദിനംപ്രതി വർധിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും അധ്വാനം ഇരട്ടിയാക്കുകയാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെയും ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകളുടെയും എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെ‌ടുത്തിയത് ആശങ്ക അസ്ഥാനത്തല്ലെന്നും തെളിയിക്കുന്നു.

English Summary: Kerala Covid-19 contact case numbers explained in graphics: Resurgence in many districts