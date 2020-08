കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചയാൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്; ഈ വിധി അപൂർവം

തൃശൂർ∙ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ വാക്കേറ്റത്തിനിടെ കൈക്കോട്ട് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്. പട്ടികജാതി പീഢന നിരോധന നിയമപ്രകാരം തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.



2015 ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. തൃശൂർ ചെങ്ങാലൂരിലെ ഓട്ടുകമ്പനി ജീവനക്കാരനായ മുപ്ലിയം സ്വദേശി ശ്രീനിവാസനാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. മുപ്ലിയം സ്വദേശി രവിയായിരുന്നു പ്രതി. ഇരുവരും സഹപ്രവർത്തകരുമായിരുന്നു. തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ച വാക്കേറ്റത്തിനിടെയായിരുന്നു അക്രമം.

കൈക്കോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു. വധശ്രമക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചെന്ന അപൂർവത കൂടിയുണ്ട് ഈ കേസിന്. തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഡി.അജിത് കുമാറാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.



