‘ഉചിതമായ പരിഗണനയ്ക്കായി അയയ്ക്കുന്നു’; ചെന്നിത്തലയുടെ കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു കൈമാറി

തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫിസിൽ തീപിടിച്ചതിനു പിന്നിലെ ദുരൂഹതകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നൽകിയ കത്ത് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു കൈമാറി. ‘ഉചിതമായ പരിഗണനയ്ക്കായി അയയ്ക്കുന്നു’ എന്നാണ് ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഫയലിൽ പരാമർശമില്ല.

ഫയൽ കത്തിനശിച്ച സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദീകരണം തേടണമെന്നാണ് കത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫിസിലെ ഫയലുകളുടെ ചുമതല സിപിഎമ്മുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഓഫിസർമാർക്കായിരുന്നു. ലൈഫ് മിഷനിലടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നടത്തിയ ദുരൂഹ ഇടപാടുകളും ഗവർണർ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Secretariat Fire: Governor handed over the letter given by Ramesh Chennithala to the Chief Minister's Office