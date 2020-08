‘ഈ കുടുംബം എങ്ങനെ ജീവിക്കും, ജീവന് ഭീഷണി’; അച്ഛന്റെ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിയ

മുംബൈ∙ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ കാമുകിയായിരുന്ന റിയ ചക്രവർത്തി മുംബൈ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ റിയയുടെ പിതാവിനെ നാട്ടുകാരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പിന്തുടരുന്ന ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്താണ് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സംരക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാൻ ആകില്ലെന്നും റിയ അറിയിച്ചു.

‘കാറിലേക്ക് കയറാനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പിതാവിനെ ചുറ്റി മാധ്യമങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതും അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതുമാണ് വിഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ‘ ഇത് എന്റെ വീടിന്റെ പരിസരമാണ്. ഈ വിഡിയോയിൽ ഉള്ളത് എന്റെ പിതാവ് ഇന്ദ്രജിത്ത് ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിൽ നിന്നു വിരമിച്ചയാളാണ്. ഇഡി, സിബിഐ മുതലായ അന്വേഷണ ഏജൻസികളോട് സഹകരിക്കുന്നതിനായാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചത്. ’വിഡിയോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പിൽ റിയ വിശദീകരിക്കുന്നു.



ഇവിടെ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കുന്നില്ല. എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ട്. ഈ കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക. പൊലീസിനോട് സഹായമഭ്യർഥിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിയ പറഞ്ഞു.



പിതാവിന്റെ വിഡിയോയ്ക്കു പുറമേ റിയ താമസിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ വാച്ച്മാന്റെ വിഡിയോയും പങ്കുവച്ചു. ‘ഇന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എത്തി എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് പരുക്കേറ്റു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്, വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്’, റാം എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ വാച്ച്മാൻ പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി റാം ഇവിടെ ജോലി നോക്കുന്നെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തന്റെ വീട്ടിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും കയറി ഇറങ്ങി ഉപദ്രവിക്കുകയാണെന്നും റിയ പറയുന്നു. ഇത് കുറ്റകൃത്യമല്ലേയെന്നും ആരാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദിയെന്നും റിയ ചോദിക്കുന്നു.



സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് സുശാന്തിന്റെ കാമുകിയായിരുന്ന റിയ ചക്രവർത്തി. റിയയുടെ വാട്സാപ് ചാറ്റുകളും മറ്റും പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുശാന്തിന് റിയ മയക്കുമരുന്നുകളും മറ്റും നൽകിയിരുന്നു എന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത്. പുറത്തുവന്ന ചാറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ റിയയ്‌ക്കെതിരെ നര്‍ക്കോടിക്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോ കേസെടുത്തിരുന്നു. തന്റെ മകനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊലപ്പെടുത്താൻ റിയ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിയയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സുശാന്തിന്റെ അച്ഛനും രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.



English Summary : "How Is This Family Going To Live?" Rhea Chakraborty Posts Father's Video