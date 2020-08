പൂച്ചകളിലെ വൈറസ് രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് കോവിഡിന്; ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഉടൻ

ടൊറന്റോ ∙ പൂച്ചകളെ ബാധിക്കുന്ന മാരകമായ വൈറസ് രോഗം ഭേദമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കും ഫലപ്രദമെന്ന് പഠനം. നേച്ചർ കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുപ്രകാരം, കോവിഡ് പരത്തുന്ന സാർസ് കോവ്–2 വൈറസ് മനുഷ്യകോശങ്ങളിൽ ഇരട്ടിക്കുന്നതു തടയാൻ ഈ മരുന്നു ഫലപ്രദമാണെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ.

കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ആൽബർട്ട സർവകലാശാലയിലെ ബയോകെമിസ്ട്രി പ്രഫസർ ജൊവാൻ ലെമ്യൂക്സ് പറഞ്ഞു. ശരീരത്തിലെ ചില പ്രോട്ടീസ് തന്മാത്രകളെ തടയാൻ മരുന്നിന് സാധിക്കും. 2002-03 കാലയളവിൽ പടർന്നുപിടിച്ച സാർസ് രോഗത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ മരുന്നിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നാലെ, വെറ്ററിനറി ഗവേഷകർ ഇതു പൂച്ചകളിൽ പടരുന്ന രോഗം ഭേദമാക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തി.

മരുന്ന് മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുകയാണെന്നും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഉടൻ നടത്തുമെന്നും ലെമ്യൂക്സ് പറഞ്ഞു. സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് ആദ്യം ലാബുകളിലും പിന്നീട് മൃഗങ്ങളിലും പരീക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ ഈ കടമ്പകൾ നേരത്തെ തന്നെ കടന്നതിനാൽ നേരിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

