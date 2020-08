ഇവാൻകയെ നോക്കി ഹൃദ്യമായി ചിരിച്ചു; തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തെ മെലാനിയയുടെ ഭാവം വൈറൽ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ പൊടിപാറുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനാണ് യുഎസ് വേദിയാകുന്നത്. മുൻ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ഇന്ത്യൻ വംശജയായ കമല ഹാരിസും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും ഇത്തവണ പോരാട്ടം കടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയാണ് പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപ്.

റിപ്പബ്ലിക് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൺവെൻഷൻ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ചിരിയോടെ ഇവാൻക ട്രംപിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന മെലാനിയയുടെ ചിത്രം ആഘോഷിക്കുകയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നടന്ന പ്രചാരണ കൺവെഷന്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ സദസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിനുശേഷം ഇവാൻക മെലാനിയ അഭിമുഖികരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ഇവാൻകയെ നോക്കി ഹൃദ്യമായി ചിരിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം മെലാനിയയുടെ മുഖത്ത് ഭാവവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഈ ഭാവവ്യത്യാസം ട്രോളൻമാർ ആഘോഷമാക്കി.



നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് പ്രസംഗം കൊണ്ടും റിപ്പബ്ലിക് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൺവെൻഷനിൽ താരം തന്നെയാണ് മെലാനിയ. ലോകത്തെയും യുഎസിനെയും പിടിച്ചുകുലുക്കിയ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പരാമർശിക്കാതെയായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൺവെൻഷനിലെ ആദ്യ ദിനങ്ങൾ.

ട്രംപ് അടക്കമുള്ള പ്രഭാഷകർ ഒരിക്കൽ പോലും കോവിഡിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കോവിഡ് വിതച്ച ദുരിതങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും വേദിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത മെലാനിയയ്ക്ക് വൻ ജനപിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.



English Summary: Melania Trump's Expression After Greeting Ivanka Is Breaking The Internet