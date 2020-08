ന്യൂഡൽഹി∙ ഈ വര്‍ഷത്തെ നീറ്റ്, ജെഇഇ പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍. ബംഗാള്‍, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാന്‍, പഞ്ചാബ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാര്‍ഖണ്ഡ് എന്നീ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഈ മാസം പതിനേഴിന് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പരീക്ഷകള്‍ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ജീവന്‍ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. രാജ്യമെമ്പാടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോള്‍ പരീക്ഷകള്‍ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം മതിയായ ആലോചനകളില്ലാത്തതും ഏകപക്ഷീയവുമാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ വാദിക്കുന്നു. പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനെതിരെ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനു പിന്നാലെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ സര്‍ക്കാരുകളുടെ നീക്കം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതാണ്.



English Summary : 6 States Want Supreme Court To Review Decision To Hold JEE, NEET Exams