ആബെയുടെ അനാരോഗ്യത്തിൽ വേദന; വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു: മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെയ്ക്കു വേഗത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്നാശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന് അസുഖമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ വേദനിച്ചെന്നും സമൂഹമാധ്യമത്തിലെഴുതിയ കുറിപ്പിൽ മോദി പറഞ്ഞു.

‘എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷിൻസോ ആബെയുടെ അനാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ വേദനയുണ്ട്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ ബൗദ്ധിക നേതൃത്വവും വ്യക്തിപരമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ പങ്കാളിത്തം മുമ്പത്തേക്കാൾ ആഴമേറിയതും ശക്തവുമായി. താങ്കൾ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർഥിക്കുന്നു’.– ആബെയുടെ കൂടെയുള്ള ചിത്രത്തോടൊപ്പം മോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



തന്റെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്തതിൽ ജനങ്ങളോടു ക്ഷമ ചോദിച്ചാണ് ആബെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്. ജപ്പാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ആബെ, പിൻഗാമിയെ താനല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു. ചെറുപ്പകാലം മുതൽ വൻകുടലിലെ പുണ്ണ് ആബെയെ അലട്ടിയിരുന്നതായാണു റിപ്പോർട്ട്. ഈ വർഷം ആദ്യംവരെ രോഗം നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. വാർഷിക പരിശോധനയിലാണു വീണ്ടും അസുഖം കണ്ടെത്തിയത്.



English Summary: Pained to hear about my dear friend Shinzo Abe’s ill health: PM Modi