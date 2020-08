നീറ്റ്: വിദ്യാർഥികളെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷ; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സോണിയ

ന്യൂഡൽഹി ∙ നീറ്റ്, ജെഇഇ പരീക്ഷ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വിഡിയോ സന്ദേശം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിൽ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ച വിദ്യാർഥികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കണമെന്ന് സോണിയ അഭ്യർഥിച്ചു.

‘പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളേ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം. പരീക്ഷ, അവ എപ്പോൾ നടക്കണം, എവിടെയാണ് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. നിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി. മെച്ചപ്പെട്ട ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ എടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സർക്കാർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് സർക്കാരിനോടുള്ള എന്റെ അഭ്യർഥനയാണ്. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്.’ – സോണിയ പറഞ്ഞു.

നീറ്റ്, ജെഇഇ പരീക്ഷകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ സമവായത്തിനു തയാറാകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് േനതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പറഞ്ഞു. സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകൾ മൂലം വിദ്യാർഥികൾക്ക് സുരക്ഷാവീഴ്ച ഉണ്ടാകരുതെന്നും രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സ്പീക്ക് അപ് ഫോർ സ്‌റ്റുഡന്റ് സേഫ്റ്റി എന്ന പേരിൽ ദേശിയ തലത്തിൽ നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ക്യാംപെയ്നിന്റെ ഭാഗമായി രാഹുൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സംസാരിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ പരീക്ഷകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം നടന്നു. പിസിസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു.

ഈ വര്‍ഷത്തെ നീറ്റ്, ജെഇഇ പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി ഇതര പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി. ബംഗാള്‍, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാന്‍, പഞ്ചാബ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാര്‍ഖണ്ഡ് എന്നീ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഈ മാസം പതിനേഴിന് സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി. പരീക്ഷകള്‍ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ജീവന്‍ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. രാജ്യമെമ്പാടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോള്‍ പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം മതിയായ ആലോചനകളില്ലാത്തതും ഏകപക്ഷീയവുമാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ വാദിക്കുന്നു.

English Summary: "My Advice To Government": Sonia Gandhi's Video Message On NEET, JEE