സീരിയലിൽ ശോഭിച്ചില്ല, ലഹരി റാണിയായി; വരവായി വിദേശ ‘പരമാനന്ദം’, മലയാളിക്കൂട്ട്

ബെംഗളൂരു ∙ ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുമുണ്ടെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു സെലിബ്രിറ്റി ലഹരി ഇടപാട് ബെംഗളൂരുവിൽ പിടികൂടിയത്. ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ നടി ഡി.അനിഖയും കൂട്ടാളികളായ എം.അനൂപ്, ആർ.രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരുമാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ (എൻസിബി) വലയിലായത്. നിരവധി വിഐപികളും സിനിമാ പ്രവർത്തകരും ഇവരുടെ ലഹരിക്കണ്ണിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

കർണാടകയിലെ പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞർക്കും മുൻനിര അഭിനേതാക്കൾക്കും ഈ സംഘം ലഹരിമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തതായും സംസ്ഥാനത്തെ വിഐപികളുടെ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും എൻസിബി ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ.പി.എസ്. മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു. എക്സ്റ്റസി (പരമാനന്ദം) എന്നറിയപ്പെടുന്ന 145 എംഡിഎംഎ ഗുളികകളാണു കല്യാൺ നഗറിലെ റോയൽ സ്യൂട്ട്സ് ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽനിന്ന് ആദ്യം പിടിച്ചെടുത്തത്. 96 എംഡിഎംഎ ഗുളികകളും 180 എൽഎസ്ഡി ബ്ലോട്ടുകളും ബെംഗളൂരുവിലെ നിക്കു ഹോംസിൽനിന്നും കണ്ടുകെട്ടി. ദൊഡാഗുബ്ബിയിലുള്ള അനിഖയുടെ വീട്ടിൽനിന്നു 270 എംഡിഎംഎ ഗുളികകളും പിടിച്ചെടുത്തു.



ഒരു എക്സ്റ്റസി ഗുളികയ്ക്ക് 1500 മുതൽ 2500 രൂപ വരെയാണു വില. പാർട്ടി പുരോഗമിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചു മരുന്നിന്റെ വില കൂടാം. ആവശ്യക്കാർ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്താണു ലഹരിമരുന്നു സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്. അനിഖയ്ക്കൊപ്പം പിടിയിലായ രവീന്ദ്രനും അനൂപും മലയാളികളാണെന്നാണ് അറിയുന്നത്. രവീന്ദ്രനായിരുന്നു പ്രധാന വിതരണക്കാരൻ. കന്നഡയിലെ അഭിനേതാക്കൾ, സംഗീതജ്ഞർ, വിഐപികളുടെ മക്കൾ എന്നിവരടക്കം രണ്ടായിരത്തിലധികം നമ്പറുകൾ ഇയാളുടെ ഫോണിലുണ്ട്. കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇയാൾ ലഹരി വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു.



ബെംഗളൂരുവിൽ ചെറിയ സീരിയൽ റോളുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന അനിഖ, സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ ക്രമേണ അഭിനയം നിർത്തി ലഹിമരുന്ന് വിതരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. സിനിമ, ടിവി മേഖലയിലെ തന്റെ പരിചയം ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യാന്തര കുറിയർ സർവീസ് വഴിയാണ് അനിഖയും കൂട്ടരും വിദേശത്തുനിന്ന് ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽനിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ബെൽജിയത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബ്രസൽസിൽനിന്നാണു സംഘം ലഹരി ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത്. ബിറ്റ്കോയിൻ വഴിയാണ് പണമടച്ചിരുന്നതെന്നും പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.



