കൊറോണ വൈറസിൽനിന്ന് മുക്തി നേടാനാകാതെ ലോകം മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിനിടയിൽ പുതിയ പഠനങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. കോവി‍ഡ് 19 ഉം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും രാജ്യാന്തര ജോലിയും പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണു ബാധിക്കുന്നത്.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചുള്ള മരണം സ്ത്രീകളെക്കാളധികം പുരുഷന്മാർക്കാണു സംഭവിക്കുകയെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സ്ത്രീകളേക്കാളും രണ്ടു മടങ്ങാണ് പുരുഷന്മാരിൽ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെയുള്ള മരണത്തിന് സാധ്യത. കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകളിൽ കോവിഡ് ബാധ വർധിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരായ സ്ത്രീകളിലാണ് രോഗബാധ കൂടുതലായി കാണുന്നതെന്ന് ‘നേച്ചര്‍’ എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു.

സ്ത്രീകളിൽ കോവിഡിനെ നേരിടാനുള്ള രോഗപ്രതിരോധശേഷി കൂടുതലാണ്. ഇതിന് പ്രായപരിധിയില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ലിംഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ചികിൽസ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അനുയോജ്യമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

രോഗം പടരുന്നത് ഒരുപോലെ

അതേസമയം, സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലുമുള്ള കോവിഡ് 19 രോഗസംക്രമത്തിന്റെ അളവ് ഒരുപോലെയാണെന്നും വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സ്ത്രീകളിലേതിനേക്കാളും പുരുഷന്മാരിൽ മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യയടക്കം വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ എത്ര സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന കണക്ക് പ്രത്യേകമായി വ്യക്തമാക്കാറില്ല. അതുപോലെ ലിംഗം, പ്രായം എന്നിങ്ങനെ മരണനിരക്കിൽ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കാറുമില്ല.

കോവിഡ് 19 ജീവശാസ്ത്രപരമോ

സാർസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ, എബോള, എച്ച്ഐവി തുടങ്ങിയ എല്ലാ പകർച്ചവ്യാധികളും സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും വ്യത്യസ്തമായാണു ബാധിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു ജനസംഖ്യയെ വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ലിംഗഭേദത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വൈറസ്, വാക്സീൻ, ചികിൽസ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അതിനാൽ തരംതിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ചികിൽസയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഈ വ്യത്യസ്തയുടെ കാരണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഹോർമോർ സംബന്ധമോ ജനിതകപരമോ കുടുൽ സംബന്ധമായ ബാക്ടീരിയ കാരണമോ ആകാം.

