വാഷിങ്ടൻ∙ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളാണ് കമല ഹാരിസെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ന്യൂഹാംഷെയറിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് കമല ഹാരിസിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത്. യുഎസിന് ഒരു വനിത പ്രസിഡന്റിനെ ലഭിക്കുന്നതിന് തന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയുമുണ്ടാകും. എന്റെ മകളും വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഇവാന്‍ക ട്രംപ് അത്തരമൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യയായ വ്യക്തിയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ തവണയും കമല ഹാരിസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജനപിന്തുണ ഇല്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡന്റ് പിന്തുണയോടെയാണ് കമല ഹാരിസ് നിലവിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

പ്രസിഡൻഷ്യൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സീസൺ അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ കമല ഹാരിസിന്റെ പ്രശസ്തി ഒറ്റ അക്കത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രചാരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ കമല മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മാസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടതോടെ അവര്‍ താഴേക്ക് പതിച്ചു. 15ൽനിന്ന് 12, 11, 9, 8, 5, 3, 2 എന്നിങ്ങനെയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

