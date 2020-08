ഇക്കൊല്ലം തിരുവോണ നാളിൽ മദ്യം കിട്ടില്ല; നടപടി ജനക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കാൻ ‌

പാലക്കാട്∙ തിരുവേ‍‍ാണ ദിവസം ബവ്റിജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകൾ, ബിയർവൈൻ പാർലർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു മദ്യവിൽപനശാലയും തുറക്കില്ല. സാധാരണ ആഘേ‍‍ാഷദിവസങ്ങളിൽ ബാറുകൾക്ക് മദ്യവിൽപനയ്ക്കു നൽകിയിരുന്ന ഇളവാണ് ഇത്തവണ ഇല്ലാതായത്.



എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഉത്തരവനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ 700ലധികം ബാറുകളാണ് ഇത്തവണ തിരുവേ‍ാണത്തിന് അടച്ചിടുക. തിങ്കളാഴ്ച മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും അവധിയായതിനാൽ ഞായറാഴ്ച ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും ബാറുകളിലും വലിയ തിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമായ സ്റ്റേ‍ാക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

31ന് ബവ്കേ‍‍ാ, കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾക്കുള്ള അവധി നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആദിവസം ബാറുകൾ മാത്രം തുറന്നാൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ബാറുകളിൽ വൻജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് കേ‍ാവിഡ് രേ‍ാഗപകർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ സഹായിക്കുമെന്നതിനാലാണ് തിരുവേ‍ാണദിവസം മദ്യവിൽപനയ്ക്ക് സമ്പൂർണവിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്.

English summary: Liquor shops will not open on Thiruvonam