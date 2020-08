തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്നാക്കാന്‍ ഒറ്റ വോട്ടര്‍ പട്ടിക വന്നേക്കും; സംസ്ഥാന നിലപാട് തേടാന്‍ കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒന്നിച്ചു നടത്താനുള്ള ‘ഒരു രാജ്യം, ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്’ ആശയം യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ‘ഒറ്റ വോട്ടര്‍ പട്ടിക’ വന്നേക്കും. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാട് തേടും. ലോക്സഭ, നിയമസഭ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ക്ക് ബാധകമാക്കാനാണ് ആലോചന. ഒറ്റ വോട്ടര്‍ പട്ടിക എന്നതിന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആവശ്യമാണ്.

നിലവില്‍ കേരളമടക്കം 7 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമായ വോട്ടര്‍ പട്ടികയാണ് തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പലരും തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ളില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍നിന്നു പുറത്തു പോകാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒറ്റ വോട്ടര്‍ പട്ടിക സഹായിക്കുമെന്നാണു കേന്ദ്ര നിലപാട്.

ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും ഒരുമിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തണമെന്നത് ബിജെപിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഏറെക്കാലമായി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒറ്റ വോട്ടര്‍ പട്ടിക നിർദേശവുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ എത്തുന്നത്. ഇതിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന വലിയ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാനുമെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷയം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ചർച്ച ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർ‍ട്ട്.

English Summary: One Nation One Voter List plan by Central Government