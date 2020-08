ദുരൂഹതയ്ക്കു പിന്നാലെ സിബിഐ; റിയയെ ഇന്നു വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും

മുംബൈ ∙ നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കാമുകിയും നടിയുമായ റിയ ചക്രവർത്തിയെ ഇന്നു വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ഹാജരാകാൻ സിബിഐ റിയയ്ക്ക് നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെയും റിയയെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, അവരുടെ പേരിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ രേഖകൾ എന്നിവയും നടനു റിയ നൽകിയിരുന്ന മരുന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പുകളും ഹാജരാക്കാൻ റിയയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സുശാന്തിനു നൽകിയിരുന്ന വിഷാദരോഗ തെറപ്പിയെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചു. രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യൽ രാത്രി വൈകിയാണ് അവസാനിച്ചത്.

റിയ ചക്രവർത്തിയാണു സുശാന്തിനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നതെന്നും. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും സുശാന്തിന്റെ പിതാവ് കെ.കെ. സിങ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ റിയയുടെ ആരോപണങ്ങൾ സുശാന്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് എതിരാണ്.



